فعالیت سامانه بارشی در کشور تا پایان هفته آینده ادامه دارد/ هشدار قرمز برای مناطق زاگرس مرکزی صادر شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، با اشاره به ورود سامانه بارشی نسبتاً فعال از غرب کشور گفت: این سامانه که از قبل ورود آن پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی شده بود، بارش‌های قابل‌توجهی را در بخش‌های مختلف کشور به همراه خواهد داشت و انتظار می‌رود فعالیت آن تا پایان هفته آینده ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه در پی پیش‌بینی این سامانه، تمهیدات لازم برای آمادگی استان‌های درگیر بارش در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: روز چهارشنبه با توجه به تدابیر وزیر راه و شهرسازی، جلسه‌ای با استانداران استان‌های درگیر بارش برگزار شد و اطلاعات و توصیه‌های لازم برای آمادگی بیشتر در اختیار آنها قرار گرفت. همچنین سازمان هواشناسی از چند روز قبل هشدار سطح نارنجی را برای افزایش آمادگی استان‌های تحت تأثیر صادر کرده بود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به تأثیر پدیده ال‌نینو بر شرایط بارشی کشور افزود: وقوع پدیده ال‌نینو می‌تواند بر افزایش بارش‌ها در کشور تأثیرگذار باشد و پیامد آن به‌ویژه در فصل پاییز و در ماه آبان، افزایش بارندگی‌هاست؛ بر همین اساس انتظار داریم شرایط بارشی فعلی تا پایان هفته آینده تداوم داشته باشد.

تاجبخش با اشاره به صدور هشدار قرمز برای مناطق زاگرس مرکزی تصریح کرد: با توجه به شدت بارش‌های پیش‌بینی‌شده و شرایط زیرساختی استان‌های درگیر و احتمال بروز خسارت و تخریب، برای استان چهارمحال و بختیاری، شمال و شرق خوزستان، شرق لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و بخش‌هایی از استان کردستان هشدار قرمز صادر شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این مناطق، در سایر استان‌های واقع در غرب کشور از جمله زنجان، کرمانشاه، ایلام و بخش‌های دیگر خوزستان نیز بارش‌هایی پیش‌بینی شده است. همچنین بخش‌هایی از استان بوشهر، استان مرکزی، مناطق شمال غرب اصفهان و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه البرز تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

رئیس سازمان هواشناسی کشور درباره وضعیت بارش‌ها در استان تهران نیز گفت: بارندگی در تهران از چند روز گذشته آغاز شده و به تناوب تا صبح روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

تاجبخش با اشاره به پیش‌بینی بارش در مناطق شمالی کشور خاطرنشان کرد: در سواحل شمالی به‌ویژه استان‌های گیلان و مازندران و تا حدودی استان اردبیل نیز بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان با اشاره به احتمال بارش برف در مناطق سردسیر و مرتفع کشور گفت: در ارتفاعات و گردنه‌های برف‌گیر استان‌های واقع در مرز بین سواحل دریای خزر و استان تهران و همچنین ارتفاعات رشته‌کوه زاگرس، بارش برف دور از انتظار نیست.