جانشین فرمانده سپاه عاشورا با تاکید بر اینکه قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران ریشه در مکتب سیدالشهدا (ع) دارد گفت:این خاک تا ابد پاینده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - سرهنگ الیاس گل محمدزاده در یادواره شهدای اقتدار و سردار شهید حسین سلامی با اشاره به نقش مکتب عاشورا در تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی ملت ایران اظهار کرد: قدرتی که امروز جمهوری اسلامی ایران از آن برخوردار است برگرفته از مکتب سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و تا ابد پاینده است.

سرهنگ گل محمدزاده با اشاره به توان دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی با قدرت و اقتدار در برابر دشمنان ایستاده و توانمندی‌های دفاعی کشور پاسخ روشنی به تهدید‌ها و توهمات دشمنان داده است.

وی با تاکید بر جایگاه مردم در حفظ اقتدار کشور گفت: سرمایه اصلی قدرت جمهوری اسلامی، مردم هستند مردمی که حرف اول و آخر را در صحنه‌های سرنوشت‌ساز می‌زنند.

جانشین فرمانده سپاه عاشورا حضور مستمر مردم در صحنه را عامل اصلی ناکامی نقشه‌های دشمنان دانست و افزود: حضور آگاهانه و حماسی مردم در میدان، توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کرده است.

سرهنگ گل محمدزاده همچنین تقویت توانمندی‌های کشور در حوزه‌های مختلف را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: قوی شدن در عرصه‌های گوناگون قدرت بازدارندگی کشور را افزایش می‌دهد و دشمن را از هرگونه تعرض و توطئه ناامید می‌کند.

وی گفت: امروز پیروزی از آن ملت بزرگ ایران است ملتی که با تکیه بر ایمان، بصیرت، وحدت و روحیه عاشورایی در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها ایستادگی کرده است.

جانشین فرمانده سپاه عاشورا در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار به‌ ویژه سردار شهید حسین سلامی اظهار کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا یاد و نام شهدای والامقام را گرامی بداریم. سردار شهید حسین سلامی دانشمندی بزرگ و فرمانده‌ای برجسته بود که اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها و مطالب علمی و تخصصی وی امروز در دانشگاه‌ها مورد توجه و تدریس قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تقدیم فرماندهان بزرگی در راه دفاع از انقلاب اسلامی و نظام اسلامی افزود: ملت ایران فرماندهان بزرگی را تقدیم کرده است که در مکتب امام شهید پرورش یافته بودند و با ایمان و اخلاص، مسیر عزت و اقتدار کشور را هموار کردند.

سرهنگ گل محمدزاده گفت: راه شهدا ادامه خواهد داشت و ملت ایران با تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی، مکتب عاشورا و تبعیت از راه و سیره شهیدان مسیر مقاومت و پیشرفت را با قدرت دنبال خواهد کرد.

رضا صدیقی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز یکی از گلوگاه‌های مهم و راهبردی است که ملت ایران آمادگی دارد برای دفاع از عزت و استقلال کشور از خودگذشتگی و ایثار کند.