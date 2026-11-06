باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، روز پنجشنبه با تمسخر فلاویو بولسونارو، رقیب شکست‌خورده انتخاباتی خود، گفت حضور او در آمریکا برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، بدشانسی به همراه داشته و پس از ورود وی به آمریکا، جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای شکست خورده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های برزیلی، لولا در جریان پخش زنده‌ای در یوتیوب که با حضور آندره ژانونس، نماینده پارلمان برزیل، برگزار شد، گفت: «او مایه بدشانسی است. باعث شکست ترامپ شد. وارد آمریکا شد و ترامپ شکست خورد.»

لولا به سفر بولسونارو به آمریکا پس از شکست او در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل در ۲۵ اکتبر اشاره داشت؛ انتخاباتی که در آن لولا توانست برای چهارمین بار به ریاست‌جمهوری برسد.

فلاویو بولسونارو، سناتور برزیلی و پسر ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، پس از شکست انتخاباتی و در شرایطی که با تحقیقات قضایی درباره اتهام‌های فساد، پول‌شویی و فرار مالیاتی روبه‌رو بود، به میامی سفر کرد.

رئیس‌جمهور برزیل، رقیب پیشین خود را متهم کرد که با هدف برخورداری از حمایت و مصونیت در آمریکا به این کشور رفته است و هشدار داد که او سرانجام ناچار خواهد شد برای پاسخ‌گویی به پرونده‌های قضایی خود به برزیل بازگردد.

خبرگزاری برزیلی «آژانسیا استادو» به نقل از لولا گزارش داد: «او برای یافتن حمایت به آنجا رفت. خواهید دید چه نوع حمایتی نصیبش می‌شود. باید برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی علیه خود به برزیل بازگردد.»

اظهارات لولا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه آمریکا مطرح شد؛ انتخاباتی که در جریان آن دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آوردند و ضربه سیاسی مهمی به حزب جمهوری‌خواه ترامپ وارد کردند.

بولسونارو همچنان از پذیرش شکست انتخاباتی خودداری کرده و بدون ارائه شواهد، مدعی تقلب در انتخابات شده است.

منبع: آناتولی