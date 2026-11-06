در سریال تاریخی «حماسه زاگرس»، هومن برق‌نورد با ایفای نقش «کیومرث» در کنار جمعی از بازیگران شناخته‌شده، روایتی از مبارزات شیرعلی‌مردان بختیاری و حوادث تاریخی منطقه زاگرس را به تصویر می‌کشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هومن برق‌نورد که این شب‌ها با سریال «نسخه آزمایشی» روی آنتن تلویزیون حضور دارد، در مجموعه تاریخی «حماسه زاگرس» با ایفای نقش «کیومرث»، حضوری متفاوت را تجربه می‌کند.

در این سریال، رحیم نوروزی نقش شیرعلی‌مردان بختیاری را ایفا می‌کند و مریم مؤمن و علیرضا اوسیوند نیز از دیگر بازیگران این مجموعه تاریخی است.

سریال «حماسه زاگرس» به کارگردانی حسن آخوندپور و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر تحویلیان تولید می‌شود و روایتگر زندگی و مبارزات شیرعلی‌مردان بختیاری است.

داستان این مجموعه از سال ۱۳۰۱ آغاز می‌شود؛ زمانی که انگلستان برای تأمین منافع خود، با دامن زدن به اختلافات داخلی و طراحی توطئه‌هایی در منطقه بختیاری، زمینه‌ساز وقوع جنگ شلیل می‌شود.

برچسب ها: هومن برق نورد ، زاگرس ، سریال
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هومن برق‌نورد با نقش «کیومرث» در «حماسه زاگرس»
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هومن برق‌نورد با نقش «کیومرث» در «حماسه زاگرس»
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