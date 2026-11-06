سخنگوی مرکز مبادله گفت: در مجموع ۲۰ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده که طی آن یک‌هزار و ۲۴ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۲۸.۳ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در مجموع ۲۰ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده که طی آن یک‌هزار و ۲۴ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۲۸.۳ هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفته است.

وی با اشاره به گروه‌های مجاز برای خرید شمش طلا در حراج‌های مرکز مبادله ایران اظهار کرد: فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکو‌های برخط فعال در حوزه طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر، گروه‌های مجاز برای شرکت در این حراج‌ها هستند.

بالسینی تأکید کرد: متقاضیان خرید شمش طلا باید در گروه‌های مجاز تعیین‌شده قرار داشته باشند و مطابق ضوابط و مقررات اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حراج‌ها شرکت کنند.

برچسب ها: شمش طلا ، مرکز مبادله
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