مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان، از ثبت بارندگی در ۱۸ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی شمال استان طی فعالیت سامانه بارشی شب گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محسن حیدری اظهار کرد: با عبور سامانه بارشی و فعالیت بارش‌های همرفتی همراه با رعدوبرق در مناطق شمالی استان، بارندگی در ۱۸ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی ثبت شد.

وی افزود: میزان بارش ثبت‌شده در زابل به ۱.۸ میلی‌متر رسید و در سایر مناطق شمالی استان نیز زهک ۲.۲، هامون ۱.۱، هیرمند ۲.۸، نیمروز ۶ و بنجار ۲.۵ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.

حیدری در ادامه با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: روزهای جمعه و شنبه در بیشتر مناطق استان جوی نسبتاً پایدار همراه با وزش باد متوسط و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی استان 

برچسب ها: بارندگی ، هواشناسی
خبرهای مرتبط
نفوذ سامانه بارشی به گیلان
هم اکنون
مسدود شدن محور عشق آباد - بردسکن
مدیرکل هواشناسی لرستان:
خروج سامانه بارشی عصر امروز از استان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تأمین حدود ۷۰ درصد نفت‌گاز مورد نیاز گلخانه‌داران منطقه زاهدان
ثبت بارندگی در ۱۸ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی شمال استان
آخرین اخبار
ثبت بارندگی در ۱۸ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی شمال استان
تأمین حدود ۷۰ درصد نفت‌گاز مورد نیاز گلخانه‌داران منطقه زاهدان