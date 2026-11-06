مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان، از ثبت بارندگی در ۱۸ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی شمال استان طی فعالیت سامانه بارشی شب گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری اظهار کرد: با عبور سامانه بارشی و فعالیت بارش‌های همرفتی همراه با رعدوبرق در مناطق شمالی استان، بارندگی در ۱۸ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی ثبت شد.

وی افزود: میزان بارش ثبت‌شده در زابل به ۱.۸ میلی‌متر رسید و در سایر مناطق شمالی استان نیز زهک ۲.۲، هامون ۱.۱، هیرمند ۲.۸، نیمروز ۶ و بنجار ۲.۵ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.

حیدری در ادامه با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: روزهای جمعه و شنبه در بیشتر مناطق استان جوی نسبتاً پایدار همراه با وزش باد متوسط و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

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