باشگاه خبرنگاران جوان - آئین تجلیل از برگزیدگان جایزه البرز صبح امروز با حضور، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز، سخنگوی دولت، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

در این آئین محمود امانی طهرانی،دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش از وزیر آموزش‌وپرورش حضور یافته بود، در آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش و از حامیان دیرین این رویداد، برای آن مرحوم طلب رحمت کرد.

مثلث هویت، تاریخ و مسئولیت در اندیشه بنیاد البرز

امانی طهرانی با اشاره به مهندسی سازه‌ها و پایداری مثلث در برابر فشارها، فعالیت بنیاد فرهنگی البرز را دارای سه ضلع بنیادین دانست و گفت: هویت، تاریخ و مسئولیت اضلاع این سازه مستحکم را تشکیل می‌دهند. او با تفکیک میان هویت ذاتی و اکتسابی، دریافت جایزه البرز را بخشی از هویت افتخارآمیز برگزیدگان برشمرد که از این پس با آنان همراه خواهد بود.

وی «تاریخ» را دومین ضلع این هندسه فکری معرفی کرد و افزود: تاریخ مجموعه‌ای از موقعیت‌ها و بزنگاه‌هایی است که انسان‌ها در آن تصمیم‌گیری کرده‌اند؛ نظیر مقطع حساس سال ۱۳۴۳ و موضع‌گیری قاطع امام خمینی (ره) در برابر لایحه کاپیتولاسیون و اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی.

دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش با طرح این پرسش که نسبت میان هویت و موقعیت تاریخی، ضلع سوم یعنی «مسئولیت» را خلق می‌کند، خاطرنشان کرد: وقتی انسان بداند در کدام بستر تاریخی ایستاده است، با تکیه بر هویت خویش، وظیفه و مسئولیت خود را در قبال جامعه تشخیص می‌دهد؛ همان‌گونه که در واقعه کربلا نیز این پرسش مطرح می‌شود که اگر در آن موقعیت بودیم، چه می‌کردیم؟

تشخیص هوشمندانه ملت ایران در بزنگاه‌های معاصر

امانی طهرانی با اشاره به تحولات و فشارهای سیاسی علیه کشورمان تصریح کرد: در ماه‌های گذشته نقشه‌ها و سناریوهای گوناگونی برای تضعیف و تجزیه ایران طراحی شده بود، اما مردم هوشمند ایران با درک دقیق موقعیت تاریخی خود و انسجام هویت دینی، ملی و تاریخی‌شان، مسئولیت خطیر خود را در دفاع از کیان کشور به انجام رساندند.

وی افزود: تلاش نظام آموزشی همواره بر این است که دانش‌آموزان با شناخت عمیق از تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین، در تقاطع‌های سرنوشت‌ساز تاریخ، مسئولیت‌پذیری خود را به بهترین شکل بروز دهند.

امانی طهرانی با بیان اینکه ایران در این مواجهه شکست نخورد، افزود: ما پیروز شدیم؛ به این معنا که مطلقاً شکست نخوردیم و نقشه‌های طرف مقابل به نتیجه نرسید. حتی توانستیم بر انتخابات آمریکا اثر بگذاریم و در این انتخابات، ترامپ شکست‌هایی را تجربه کرد و ایالت‌هایی را از دست داد که حزب او طی ۹۴ سال گذشته در آنها کرسی داشت.

وی با تأکید بر اینکه نباید این موضوع را دست‌کم گرفت، گفت: کمتر کشوری توانسته است بر روندهای داخلی آمریکا چنین اثری بگذارد و این موضوع را نباید نادیده گرفت.

دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش با اشاره به ظرفیت‌های ملی ایران خاطرنشان کرد: قدرت ملت ایران مبتنی بر تمام منابعی است که در اختیار داریم؛ منابع انسانی، معنوی، دینی و تاریخی و گذشته‌ای که به آن تکیه داریم. آموزش در این کشور انسان‌های بزرگی تربیت می‌کند و آینده ایران به دست شما سپرده خواهد شد؛ باید دید شما این کشور را چگونه حفظ و نگهداری می‌کنید.