مدیر جهاد کشاورزی جویبار گفت: پایش مستمر موجودی و کیفیت برنج در ۶۰ واحد شالیکوبی و سورتینگ این شهرستان برای حفظ سلامت بازار و جلوگیری از احتکار در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: با هدف کنترل وضعیت موجودی برنج، ثبت دقیق داده‌ها در سامانه جامع انبار‌ها و ارزیابی کیفیت محصولات بسته‌بندی‌شده، عملیات رصد و پایش واحد‌های شالیکوبی و انبار‌های نگهداری برنج در سطح شهرستان اجرا شده است.

او افزود: این عملیات شامل بررسی مستندات ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها و کنترل کیفیت برنج‌های ایرانی در واحد‌های مورد نظر بود و شفاف‌سازی زنجیره تأمین، جلوگیری از احتکار و واسطه‌گری و تسهیل رصد موجودی انبار‌ها را دنبال می‌کند.

رحیمی با اشاره به تداوم این روند، گفت: نظارت بر واحد‌های شالیکوبی و بسته‌بندی برنج به‌صورت مستمر و در قالب بازرسی‌های روتین روزانه و نامحسوس توسط بازرسان ذی‌ربط ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها یا تخلیط برنج، طبق ضوابط قانونی برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های موجود، افزود: در این شهرستان ۶۰ واحد شالیکوبی و سورتینگ برنج با ظرفیت جذب ۲۰۰ هزار تن شلتوک و اشتغال ۲۱۹ نفر مشغول فعالیت هستند.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار در پایان با تأکید بر ابعاد راهبردی این اقدامات، گفت: ثبت دقیق اطلاعات در سامانه جامع انبار‌ها نقش کلیدی در مدیریت بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارد. سازمان‌دهی دقیق بازار برنج و نظارت بر فرآیند‌های انبارداری و بسته‌بندی، از ارکان اصلی حمایت از کشاورزان و تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان جویبار است.