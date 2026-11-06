باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد خبری‌زاد کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت صندوق‌های اهرمی و تغییر دامنه نوسان آنها گفت: نکته‌ای که درباره صندوق‌های اهرمی وجود دارد این است که دامنه نوسان این صندوق‌ها باید متناسب با میزان اهرم آنها و حداقل به اندازه‌ای بیش از دامنه نوسان سهام عادی باشد.

او افزود: در گذشته نیز این موضوع رعایت می‌شد و فکر می‌کنم دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی مثبت و منفی ۱۰ یا مثبت و منفی ۸ درصد بود. اما دو سال پیش، زمانی که بازار پس از اتفاقات مربوط به شهید رئیسی و روند نزولی آن دوره در تابستان و همچنین پس از جنگ ۱۲ روزه، شرایط نامناسبی پیدا کرد، دامنه نوسان این صندوق‌ها به اندازه سهام عادی کاهش یافت.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: این مسئله موجب شد در روند صعودی بازار، خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های اهرمی بیش از قیمت بازاری آنها رشد کند. از آنجا که روند بازار صعودی بود، حباب منفی در این صندوق‌ها شکل گرفت و قیمت واحد‌های آنها نتوانست متناسب با رشد ارزش دارایی‌هایشان افزایش پیدا کند.

او افزود: این موضوع باعث اعتراض سهامداران و یونیت‌هولدر‌های صندوق‌های اهرمی شد و در نهایت، حدود دو هفته پیش سازمان بورس دستورالعمل جدیدی صادر کرد که در آن مواردی از جمله افزایش دامنه نوسان به مثبت و منفی ۶ درصد پیش‌بینی شده بود؛ به نظر من، با توجه به شرایط فعلی بازار، اگر روند صعودی شکل بگیرد، صندوق‌های اهرمی می‌توانند مثبت ۶ درصد و سهام عادی مثبت ۴ درصد رشد کنند و در نتیجه، درصد حباب این صندوق‌ها کاهش پیدا کند.

خبری‌زاد بیان کرد: با این حال، به اعتقاد من تا زمانی که دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی حداقل متناسب با درجه اهرم آنها و بیشتر از دامنه نوسان سهام و ابزار‌های عادی نباشد، حباب این صندوق‌ها به صفر میل نخواهد کرد؛ اقدام جدید سازمان بورس بیشتر از رشد بیش از پیش حباب جلوگیری می‌کند، اما اینکه حباب به سمت صفر حرکت کند یا به ارقام تک‌رقمی برسد، به نظر من با دامنه نوسان مثبت و منفی ۶ درصد اتفاق نخواهد افتاد؛ البته ممکن است نهاد ناظر در حال حاضر قصد داشته باشد شرایط بازار را ارزیابی کند و در آینده نه‌چندان دور دامنه نوسان را باز هم افزایش دهد. با این وجود، همین تصمیم نیز تصمیم خوبی است و افزایش دامنه نوسان تا این میزان می‌تواند کمک‌کننده باشد.

او گفت: صندوق‌های اهرمی از زمان رونق و حضور خود در بازار سرمایه، همواره با ورود پول مواجه بوده‌اند و مدیران این صندوق‌ها نیز منابع مالی را وارد بازار سرمایه کرده‌اند که این موضوع به رشد کلی بازار کمک کرده است؛ امیدوارم مسئله مربوط به حباب و دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی نیز حل‌وفصل شود.