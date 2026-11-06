باشگاه خبرنگاران جوان - آئین تجلیل از برگزیدگان جایزه البرز صبح امروز با حضور، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز، سخنگوی دولت، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

در این آئین فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با مرور تحولات ۲۰۰ سال گذشته کشور یادآور شد: در دوره‌های پیشین و به واسطه نفوذ استعمار در ساختار سیاست‌گذاری، هر زمان کشور وارد جنگ شد، بخش‌هایی از خاک ایران از جمله در قراردادهای گلستان و ترکمانچای جدا شد و شخصیت‌های بزرگی همچون امیرکبیر و قائم‌مقام فراهانی از دست رفتند؛ با این حال، در ۴۷ سال گذشته و علی‌رغم جنگ‌های تحمیلی و تهاجمات گوناگون، مردم ایران در کنار سیاست‌گذاران ایستادند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور از دست برود.

وی با تأکید بر اینکه استقلال کشور هزینه‌ای دارد که برای آن جنگیده‌ایم، افزود: شاید در ذهن برخی نسل جوان این پرسش مطرح شود که چرا باید دفاع کنیم؛ پاسخ این است که جنگ به ما تحمیل شد، اما ملت ایران محکم و استوار ایستاد و تا ابد وامدار فداکاری‌های شهدا و رهبر فقید خود در دقت‌نظر به حوزه نخبگانی و دفاعی است.

استعاره «آرش کمانگیر»؛ هر ایرانی مسئولیتی در قبال آینده کشور دارد

مهاجرانی با استناد به اسطوره آرش کمانگیر و تشبیه نقش آفرینی افراد به تیر رها شده از کمان گفت: هر یک از ما همچون آرش، کمانی در دست داریم و با هر اقدامی، تیری رها می‌کنیم که گستره زندگی خود و دیگران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. هیچ کار کوچکی در جامعه بی‌اثر نیست؛ حتی اقدامات به ظاهر خنثی نیز پیامد خود را دارند، بنابراین باید مراقب جهت این تیرها باشیم.

سخنگوی دولت با اشاره به تداوم فعالیت بنیاد فرهنگی البرز از سال ۱۳۴۲ تاکنون تصریح کرد: بسیاری از برگزیدگان دهه‌های گذشته این بنیاد، امروز در عرصه‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری کشور نقش‌آفرین هستند. او در پایان خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: نباید هیچ تلاش کوچکی را ناچیز شمرد؛ اگر نیت انسان برای خدا، مردم و سربلندی ایران باشد، هر کار کوچکی ابعادی بزرگ و اثرگذار پیدا خواهد کرد.