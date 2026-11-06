دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، در تماس تلفنی درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در منطقه گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، در تماس تلفنی درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در منطقه گفت‌و‌گو کردند.

دیوان امیری قطر روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف در این تماس، آخرین تحولات و تلاش‌های بین‌المللی، به‌ویژه اقدامات قطر برای نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های درگیر و حمایت از روند مذاکرات را بررسی کردند.

بر اساس این بیانیه، هدف از این تلاش‌ها هموار کردن مسیر دستیابی به توافقی جامع برای پایان دادن به بحران و تحقق امنیت و ثبات در منطقه است.

امیر قطر همچنین بر اهمیت دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک برای مناقشه میان آمریکا و ایران تأکید کرد و آزادی کشتیرانی و تضمین ثبات عرضه انرژی را از مسائل مهم در این زمینه دانست.

منبع: الجزیره

برچسب ها: آمریکا و قطر ، جنگ ایران و آمریکا
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