یک فلوشیپ جراحی عروق مغزی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سکته مغزی سومین علت مرگ و میر و ناتوانی در ایران محسوب می‌شود.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - گلاره بنی هاشمی، فلوشیپ جراحی عروق مغزی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سکته مغزی سومین علت مرگ و میر و ناتوانی در ایران محسوب می‌شود. 

به گفته وی، افرادی که مبتلا به بیماری سکته مغزی شده‌اند، در صورت زنده ماندن دچار ناتوانی زیاد می‌شوند.

بنی هاشمی تاکید کرد: مطالعات نشان می‌دهد که علائم حاد سکته مغزی شامل فلج اندام، اختلال تکلم، فلج صورت و کاهش هوشیاری است.

فلوشیپ جراحی عروق مغزی تصریح کرد: سکته مغزی بر اثر بروز لخته خون در عروق مغزی ایجاد می‌شود و اگر بیمار تا ۴ الی ۵ ساعت به بیمارستان رسانده شود، قابلیت درمان وجود خواهد داشت. 

بنی هاشمی تصریح کرد: در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با تزریق دارو‌هایی، لخته خون از بین می‌رود و خون در عروق مغزی به جریان می‌افتد.

برچسب ها: سکته مغزی ، بیماری غیر واگیر
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