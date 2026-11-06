معاون وزیر اقتصاد با اعلام نهایی شدن بیش از ۱۲ راهکار برای پوشش کسری بودجه ناشی از جنگ تأکید کرد که با اجرای این تدابیر، منابع مورد نیاز دولت تا پایان سال تأمین خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مرتضی زمانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به نگرانی‌های ایجادشده در بازارهای مالی درباره نحوه تأمین کسری بودجه دولت، از نهایی شدن بیش از ۱۲ روش و راهکار برای پوشش کسری بودجه ناشی از جنگ خبر داد و گفت: با اجرای این تدابیر، منابع مورد نیاز دولت برای جبران کسری بودجه تا پایان سال تأمین خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر فضای اقتصادی کشور و انتظارات بازیگران و نهادهای مالی، میزان کسری بودجه دولت است، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته نگرانی‌هایی در بازار وجود داشت مبنی بر اینکه آیا دولت می‌تواند منابع کافی برای جبران کسری بودجه خود تأمین کند یا خیر.

زمانیان افزود: شرایط خاص کشور، هزینه‌های ناشی از جنگ و همچنین مسائلی که در حوزه تجارت خارجی به دلیل تحولات و اتفاقات منطقه‌ای به وجود آمد، تأمین منابع دولت را تا حدود قابل توجهی تحت تأثیر قرار داد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در چند ماه گذشته، تیم اقتصادی دولت به‌صورت جدی پیگیر حل این مسئله بود و خوشبختانه اکنون بیش از ۱۲ روش و تدبیر مختلف برای پوشش کسری بودجه ناشی از جنگ مورد اجماع قرار گرفته است.

وی با اشاره به آغاز فرآیند تصویب این راهکارها تصریح کرد: فرآیند تصویب این تدابیر آغاز شده و برخی از آن‌ها نیز به تصویب رسیده است. امیدواریم با اجرای این روش‌ها، منابع مورد انتظار برای جبران کسری بودجه تا پایان سال تأمین شود و دولت در این زمینه با مشکلی مواجه نباشد.

زمانیان با اشاره به نگرانی برخی فعالان بازارهای مالی درباره احتمال افزایش فشار دولت بر شبکه بانکی و نهادهای مالی برای تأمین کسری بودجه گفت: یکی از نگرانی‌های موجود در بازار این بود که دولت برای تأمین کسری بودجه خود ناچار شود فشار خاصی به بانک‌ها یا سایر نهادهای مالی وارد کند، اما با تدابیر پیش‌بینی‌شده، امیدواریم با چنین مسئله‌ای مواجه نشویم.

وی خاطرنشان کرد: موضوع تأمین منابع و راهکارهای جبران کسری بودجه طی مدت گذشته در دولت مورد بحث و بررسی قرار داشت و اکنون تقریباً جمع‌بندی نهایی و اجماع لازم درباره آن حاصل شده است.

معاون وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: با نهایی شدن این راهکارها و آغاز اجرای آن‌ها، می‌توان نسبت به تأمین منابع بودجه کشور تا پایان سال اطمینان بیشتری داشت و نگرانی‌های موجود در این زمینه را برطرف کرد.