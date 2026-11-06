فاکس نیوز درباره آغاز عملیات نظامی آمریکا علیه ایران به گمانه زنی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه فاکس‌نیوز به نقل از برخی منابع مدعی شد که آمریکا در حال بررسی ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران در روز ۹ نوامبر است.

به گزارش این شبکه تلویزیونی، این موضوع در نشست‌های روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه در کاخ سفید مورد بحث قرار گرفته است. منابع یادشده گفته‌اند گزینه ازسرگیری جنگ در ۹ نوامبر، هم‌زمان با ماه نو در خاورمیانه، در حال بررسی است؛ وضعیتی که به گفته آنها «شرایط مساعدی برای انجام عملیات نظامی» فراهم می‌کند.

فاکس‌نیوز همچنین مدعی شد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) به‌زودی آماده‌سازی‌های خود را برای احتمال ازسرگیری عملیات نظامی نهایی خواهد کرد؛ این در حالی است که واشنگتن هنوز دستورالعمل جدیدی در این زمینه صادر نکرده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲۸ فوریه جنگ علیه ایران را آغاز کردند. در ماه ژوئن، واشنگتن و تهران تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن، آتش‌بس فوری در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، برقرار می‌شد.

با این حال، آمریکا در بامداد هشتم ژوئیه حملات گسترده خود علیه ایران را از سر گرفت و مدعی شد تهران توافق‌های موجود درباره تنگه هرمز را نقض کرده است.

پس از آن، واشنگتن از پایان استفاده گسترده از نیروی نظامی علیه ایران و تغییر رویکرد به سمت اعمال فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق تحریم‌ها خبر داد.

با وجود این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره را رد نکرده بود.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، تنگه هرمز
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