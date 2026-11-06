باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - منصور ولی‌زاده، مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان فارس در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز، تربیت نسل آینده و شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزی را از مهم‌ترین مأموریت‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانست و اظهار کرد: این مجموعه تلاش می‌کند با ایجاد زمینه مناسب برای رشد فکری، اعتقادی و اجتماعی نوجوانان، زمینه پرورش مدیران و نیرو‌های توانمند برای آینده کشور را فراهم کند.

او با بیان اینکه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ظرفیت مناسبی برای شناسایی و هدایت استعداد‌های برتر هستند، افزود: شکل‌گیری مدیران شایسته آینده نیازمند تربیت اصولی از دوران دانش‌آموزی و تقویت بنیان‌های فکری، اخلاقی و اعتقادی آنان است.

نتایج بررسی‌های مدارس درباره وضعیت تربیتی نوجوانان نگران‌کننده است

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان فارس در ادامه به نتایج ارزیابی‌های انجام شده در مدارس اشاره کرد و گفت: این اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه‌های توزیع‌شده میان دانش‌آموزان و با همکاری مشاوران آموزش و پرورش جمع‌آوری شده و تصویری از وضعیت رفتاری و تربیتی نوجوانان ارائه می‌دهد.

ولی‌زاده با تأکید بر ضرورت توجه جدی‌تر به مسائل تربیتی دانش‌آموزان بیان کرد: بخشی از نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده وجود نگرانی‌هایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است و این شرایط ایجاب می‌کند خانواده‌ها، مدارس و نهاد‌های مسئول با برنامه‌ریزی منسجم‌تر و مسئولیت‌پذیری بیشتری وارد عمل شوند.

او ادامه داد: مقایسه وضعیت دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف نشان می‌دهد که نوجوانان با ورود به دوره متوسطه دوم، بیشتر در معرض برخی مخاطرات رفتاری و اجتماعی قرار می‌گیرند.

ولی‌زاده با تشریح نتایج این ارزیابی‌ها افزود: بر اساس داده‌های موجود، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد دانش‌آموزان متوسطه اول در وضعیت مطلوب رفتاری قرار دارند که در این بررسی‌ها با رنگ سبز مشخص شده است؛ با این حال در دوره متوسطه دوم گرایش به وضعیت‌های هشداردهنده‌تر، از جمله طیف‌های زرد و نارنجی، افزایش پیدا می‌کند.

اضطراب، پرخاشگری و رفتار‌های خودآسیب‌رسان از مهم‌ترین دغدغه‌های نوجوانان

ولی‌زاده با اشاره به محور‌های اصلی آسیب‌شناسی انجام‌شده بیان کرد: چهار موضوع استرس و اضطراب، خشم و پرخاشگری، رفتار‌های خودآسیب‌رسان و مواجهه با آسیب‌های مرتبط با مواد مخدر، از مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

او همچنین با اشاره به نقش محیط‌های مختلف در شکل‌گیری رفتار نوجوانان گفت: در این بررسی‌ها میزان تأثیرگذاری محیط‌های آموزشی و فضای مجازی بر زندگی روزمره دانش‌آموزان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان فارس افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، مدرسه حدود ۱۹ درصد از زمان بیداری دانش‌آموزان را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که سهم فضای مجازی ۲۵ درصد برآورد شده است؛ موضوعی که ضرورت توجه بیشتر به مدیریت حضور نوجوانان در محیط‌های مجازی را نشان می‌دهد.

استعدادیابی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی؛ دو اولویت فارس

ولی‌زاده با تشریح برنامه‌های این اتحادیه برای آینده اظهار کرد: فعالیت‌های پیش‌رو بر دو رویکرد محوری استوار خواهد بود؛ نخست شناسایی، هدایت و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزی و دوم پیشگیری، کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی در میان نوجوانان.

او خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از توانمندی‌های دانش‌آموزان و فراهم کردن فرصت رشد علمی، فرهنگی و اخلاقی آنان همواره از اولویت‌های اتحادیه بوده است.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان فارس در پایان بر اهمیت همکاری خانواده‌ها، مدارس و مجموعه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: برای مواجهه مؤثر با چالش‌های نسل نوجوان، باید ظرفیت‌های تربیتی موجود به شکل هماهنگ به کار گرفته شود تا ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، زمینه شکوفایی استعداد‌ها و تربیت نسلی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر فراهم شود.