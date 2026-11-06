پاسخ مسئولان به ایستادگی مردم، بهبود معیشت و خدمت صادقانه باشد

باشگاه خبرنگاران جوان- پریسا بهرامی؛ ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج، خدمت به مردم و حمایت از اقشار کم‌برخوردار را از وظایف مهم مسئولان برشمرد و اظهار کرد: مردمی که با وجود دشواری‌های فراوان، همچنان در برابر دشمنان ایستاده‌اند، شایسته توجه و تلاش بیشتر برای بهبود شرایط زندگی هستند.

وی با مرور فشارهایی که ملت ایران از ابتدای انقلاب تاکنون پشت سر گذاشته‌اند، به جنگ تحمیلی هشت‌ساله، تحریم‌های اقتصادی، جنگ‌های دوم و سوم تحمیلی و ۲۵۲ شب میدان‌داری اشاره کرد و افزود: این پایداری، پیام صبر، استقامت، صلح‌خواهی و اقتدار مردم ایران را به جهان رسانده است.

امام جمعه سنندج ایستادگی ملت ایران را کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: مسئولان باید قدر این مردم را بدانند و تلاش خود را بر رفع تنگناهای معیشتی، پشتیبانی از قشر ضعیف و پیشبرد توسعه کشور متمرکز کنند.

ماموستا رستمی همچنین امانت‌داری، دلسوزی، صداقت در خدمت و حفظ ارتباط با مردم را از ویژگی‌های ضروری مسئولان دانست و بر پرهیز آنان از جناح‌بازی تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ۱۳ آبان را نماد مقابله با ظلم و استکبار و یادآور فداکاری ملت ایران خواند و اظهار کرد: جایگاه این روز در حافظه تاریخی کشور، فراتر از یک مناسبت تقویمی است و باید آن را رویدادی مهم و سرنوشت‌ساز دانست.

خطیب جمعه سنندج در پایان، با دعوت از مردم برای مشارکت در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، اجرای دقیق این طرح را در شناخت ظرفیت‌های کشور و برنامه‌ریزی برای آینده موثر دانست.