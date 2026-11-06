باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز، با اشاره به ویژگی‌های انسان‌های باتقوا در کلام امیرالمؤمنین علی (ع)، اظهار کرد: در نگاه نهج‌البلاغه، انسان‌های برخوردار از مراتب بالای تقوا، زندگی خود را بر پایه معنویت و توجه به آخرت تنظیم می‌کنند و همین ویژگی در رفتار، منش و حتی ظاهر آنان نمایان است.

او با اشاره به توصیف امیرالمؤمنین (ع) از وضعیت ظاهری و معنوی انسان‌های پرهیزکار افزود: گاهی مشاهده می‌شود که برخی افراد به دلیل عبادت، روزه‌داری و ریاضت‌های معنوی، از نظر جسمانی ضعیف به نظر می‌رسند، اما این وضعیت به معنای ناتوانی آنان نیست؛ بلکه سرچشمه قدرتشان در ایمان و معنویت نهفته است.

امام جمعه شیراز با اشاره به شخصیت شهید آیت‌الله دستغیب و دیگر شهدای محراب از جمله آیت‌الله اشرفی اصفهانی، آیت‌الله مدنی و آیت‌الله صدوقی بیان کرد: در چهره و زندگی بسیاری از این بزرگان، آثار زهد، عبادت و پرهیزکاری آشکار بود، اما همین شخصیت‌های معنوی در برابر رژیم طاغوت ایستادگی کردند و در مسیر مبارزه، زندان و شکنجه نیز لحظه‌ای از مواضع خود عقب‌نشینی نکردند.

دژکام با اشاره به دیدگاه علامه محمدتقی جعفری درباره ارتباط معنویت و قدرت مبارزه تصریح کرد: قدرت واقعی انسان‌های مؤمن از عوامل مادی سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه پشتوانه اصلی ایستادگی آنان، باور‌های عمیق دینی و روحیه معنوی است.

او برای تبیین این موضوع به خاطره‌ای از شرح نهج‌البلاغه علامه جعفری اشاره کرد و گفت: در یکی از روایت‌های نقل‌شده، فردی پس از انجام عمل جراحی در آلمان، هنگامی که در بستر بیمارستان مشغول اقامه نماز بود، با پزشک آلمانی خود مواجه شد. پزشک با وجود غیرمسلمان بودن، برای پایان یافتن نماز منتظر ماند و پس از آن از احترام ویژه خود به این عبادت سخن گفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس ادامه داد: آن پزشک که تجربه حضور در جنگ جهانی دوم را داشت، توضیح داده بود که در دوران جنگ، افرادی که از پشتوانه اعتقادی و معنوی برخوردار بودند، حتی پس از مجروح شدن نیز روحیه خود را حفظ می‌کردند و برای ادامه مسئولیت‌هایشان انگیزه بیشتری داشتند؛ در حالی که برخی افراد فاقد چنین پشتوانه‌ای، با نخستین آسیب روحیه خود را از دست می‌دادند.

او خاطرنشان کرد: تجربه انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیل‌شده به کشور نیز نشان داده است که نیرو‌های برخوردار از ایمان و اعتقاد راسخ، در سخت‌ترین شرایط میدان را ترک نمی‌کنند و معنویت می‌تواند قدرت و استقامت انسان را چند برابر کند.

استناد به نهج‌البلاغه؛ معنویت و ایستادگی دو ویژگی جدایی‌ناپذیر مؤمنان

دژکام با استناد به خطبه ۱۲۱ نهج‌البلاغه، به توصیف امیرالمؤمنین (ع) از مجاهدان مؤمن پرداخت و اظهار کرد: حضرت علی (ع) در این خطبه از رزمندگانی یاد می‌کند که با تمام وجود اسلام را پذیرفتند، قرآن را در زندگی خود حاکم کردند و پس از دعوت به جهاد، با اشتیاق و شتابی وصف‌ناپذیر به میدان نبرد رفتند.

او افزود: امیرالمؤمنین (ع) در توصیف این مجاهدان، از افرادی سخن می‌گوید که برای دفاع از اسلام و حفظ مرز‌های جامعه اسلامی، با قدرت و آمادگی کامل حرکت می‌کردند و حضور نظامی آنان موجب هراس دشمنان می‌شد.

امام جمعه شیراز با اشاره به بخش دیگری از این خطبه گفت: ویژگی مهم این رزمندگان آن بود که در کنار آمادگی و قدرت نظامی، اهل عبادت، شب‌زنده‌داری، روزه‌داری و گریه از خوف خدا بودند؛ به‌گونه‌ای که امیرالمؤمنین (ع) از آنان به‌عنوان برادران خود یاد می‌کند و اشتیاق دیدارشان را ابراز می‌دارد.

او با بیان اینکه نمونه این روحیه را در رزمندگان دفاع مقدس و مدافعان کشور مشاهده کرده‌ایم، افزود: در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ‌های اخیر، شاهد حضور افرادی بودیم که با تکیه بر باور‌های دینی و روحیه ایثار، تا آخرین لحظه پای مسئولیت خود ایستادند.

دژکام با اشاره به ایام مرتبط با حضرت فاطمه زهرا (س) ابراز امیدواری کرد: امروز نیز حضور نیرو‌های مؤمن، نمازگزار، روزه‌دار و حافظان و تلاوت‌کنندگان قرآن در میان نیرو‌های مسلح کشور، مایه امیدواری است و امیدواریم زمینه‌ساز سربلندی جبهه حق و تحقق آرمان‌های دینی باشد.

بازنگری در سیاست‌های بازدارندگی متناسب با تهدید‌های جدید ضروری است

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در ادامه خطبه‌های نماز جمعه، تقویت بازدارندگی دفاعی و نظامی را یکی از موضوعات مهم و راهبردی کشور دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران باید به سطحی از اقتدار برسد که دشمنان حتی اندیشه تجاوز نظامی به کشور را نیز از ذهن خود کنار بگذارند.

او با بیان اینکه سیاست‌های دفاعی و بازدارنده باید بر مبانی فقهی و اصول دینی استوار باشند، اظهار کرد: در فقه اسلامی، مباحث مربوط به جهاد، حدود و شرایط جنگ و دفاع به‌صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. این اصول، چارچوب‌های ثابت تصمیم‌گیری را مشخص می‌کنند، اما سیاست‌های اجرایی باید با توجه به شرایط زمانی و مکانی و تحولات پیرامونی تنظیم شوند.

دژکام با اشاره به تحولات سیاست دفاعی ایران پس از شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی افزود: پس از این حادثه، رویکرد بازدارندگی کشور وارد مرحله تازه‌ای شد و توان جمهوری اسلامی در پاسخ به تهدید‌های نظامی افزایش یافت.

او با اشاره به حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه گفت: از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، چنین اقدامی علیه پایگاه‌های رسمی نظامی آمریکا سابقه نداشت، اما جمهوری اسلامی ایران با تغییر و ارتقای برخی سیاست‌های بازدارنده خود توانست قدرت پاسخگویی‌اش را نشان دهد.

امام جمعه شیراز با اشاره به تحولات جنگ‌های اخیر و هدف قرار گرفتن مقامات عالی کشور اظهار کرد: هنگامی که دشمن از خطوط قرمز عبور می‌کند و تهدید‌ها شکل مستقیم‌تری به خود می‌گیرد، طبیعی است که سیاست‌های بازدارندگی نیز متناسب با شرایط جدید مورد بازنگری و تقویت قرار گیرد.

او با اشاره به دیدار فرماندهان نیرو‌های مسلح و اعضای ستاد مشترک با رهبر انقلاب، از تأکید بر ارتقای سطح پاسخگویی دفاعی کشور سخن گفت و افزود: اعلام آمادگی برای پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به حملات دشمن، بیانگر ضرورت بازتعریف برخی رویکرد‌های دفاعی متناسب با تهدید‌های موجود است.

دژکام تصریح کرد: کشور‌هایی که با همکاری و همراهی با آمریکا تصور می‌کنند از پیامد‌های اقدامات خصمانه علیه ایران مصون خواهند ماند، باید بدانند که در صورت مشارکت در تجاوز و تهدید امنیت جمهوری اسلامی، ممکن است با تبعات آن مواجه شوند.

انسجام ملی و کنار گذاشتن اختلافات جناحی در شرایط تهدید ضروری است

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس یکی دیگر از الزامات تقویت امنیت ملی را حفظ همبستگی داخلی دانست و گفت: در شرایطی که کشور با تهدید‌های خارجی مواجه است، نباید اختلافات سیاسی و رقابت‌های جناحی به عاملی برای تضعیف انسجام ملی تبدیل شود.

او با تأکید بر ضرورت وحدت میان جریان‌های سیاسی و اجتماعی افزود: امروز همه گروه‌ها و جریان‌های کشور باید در برابر دشمن موضعی واحد داشته باشند و از هر اقدامی که موجب تفرقه، تضعیف جامعه و بهره‌برداری دشمن شود، پرهیز کنند.

دژکام با تأکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای نیز اظهار کرد: تقویت ارتباط با کشور‌های دارای منافع مشترک و تحکیم پیوند‌های منطقه‌ای، از دیگر ضرورت‌های شرایط کنونی است.

او ادامه داد: جبهه مقاومت از ظرفیت‌های مهم منطقه‌ای برخوردار است و همکاری میان جریان‌ها و کشور‌هایی که در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا منافع مشترک دارند، می‌تواند به تقویت امنیت و ثبات منطقه کمک کند.

بحث بازدارندگی هسته‌ای باید در چارچوب سیاست‌های کلان نظام بررسی شود

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع سیاست هسته‌ای کشور را از محور‌های نیازمند بررسی کارشناسی و راهبردی دانست و گفت: ایران از نظر دانش و توان فنی، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه فناوری هسته‌ای دارد و این دستاورد حاصل تلاش دانشمندان و متخصصان داخلی است.

او با اشاره به تلاش‌های شهیدان عرصه فناوری هسته‌ای اظهار کرد: دانش و توانمندی فنی کشور با تلاش متخصصان ایرانی به دست آمده و این سرمایه علمی با وجود فشار‌ها و محدودیت‌ها در داخل کشور استمرار خواهد داشت.

دژکام با بیان اینکه استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی با مبانی اسلامی و اصول انسانی سازگار نیست، افزود: با این حال، در شرایطی که دشمنان تهدید‌های جدی علیه امنیت کشور مطرح می‌کنند، بحث ضرورت‌های دفاعی و شیوه مواجهه با تهدید‌ها باید در چارچوب مبانی فقهی و سیاست‌های کلان نظام مورد بررسی قرار گیرد.

او تأکید کرد: تعیین سیاست‌های هسته‌ای کشور در صلاحیت رهبری نظام است و همه باید تابع تصمیمات و رهنمود‌های مقام ولایت باشند. طرح این مباحث نیز به معنای اعلام تغییر در دکترین هسته‌ای کشور نیست، بلکه بیانگر شکل‌گیری برخی دغدغه‌ها و دیدگاه‌های عمومی درباره ضرورت تقویت توان دفاعی در برابر تهدید‌های دشمن است.

اقتصاد مقاومتی باید از یک سیاست اقتصادی به گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در بخش دوم خطبه‌های نماز جمعه، اقتصاد مقاومتی را از موضوعات مهم و نیازمند توجه همگانی دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی نباید صرفاً در سطح سیاست‌گذاری‌های دولتی باقی بماند، بلکه باید به یک گفتمان فراگیر ملی تبدیل شود و همه اقشار جامعه، نخبگان، فعالان اقتصادی و مؤمنان نسبت به مبانی و الزامات آن شناخت کافی داشته باشند.

او با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: این الگو، ریشه در مبانی اسلام دارد و باید آن را به‌عنوان الگویی مبتنی بر جهان‌بینی و ارزش‌های اسلامی مورد توجه قرار داد.

دژکام با اشاره به تفاوت مبانی اقتصاد اسلامی با برخی دیدگاه‌های رایج اقتصاد غربی افزود: در برخی مکاتب اقتصادی غرب، با وجود اعتقاد شخصی برخی نظریه‌پردازان به خداوند، نقش دین و باور‌های الهی در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جایگاه مشخصی ندارد.

او با اشاره به دیدگاه‌های آدام اسمیت در اقتصاد و همچنین رویکرد نیوتن در فیزیک گفت: تفاوت اصلی اقتصاد اسلامی در این است که دین و ارزش‌های الهی باید در مبانی نظری و جهت‌گیری‌های اقتصادی حضور داشته باشند و نمی‌توان اقتصاد اسلامی را بدون توجه به مبانی اعتقادی و جهان‌بینی آن تعریف کرد.

امام جمعه شیراز تأکید کرد: برای تبیین دقیق اقتصاد مقاومتی باید مبانی هستی‌شناختی آن مورد توجه قرار گیرد و جامعه علمی و دانشگاهی نیز در تبیین این الگوی اقتصادی نقش فعال‌تری ایفا کند.

تأکید بر اجرای طرح حمایت از سبد معیشت خانوار در بازار‌های محلی شیراز

دژکام در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت حمایت از قدرت خرید خانوارها، از ظرفیت شهرداری‌ها برای کمک به کنترل هزینه تأمین کالا‌های اساسی سخن گفت و اجرای طرح‌های حمایتی در بازار‌های محلی را اقدامی مؤثر در این زمینه دانست.

او با اشاره به طرح «تورم صفر» مطرح‌شده از سوی شهرداری تهران اظهار کرد: در این طرح تلاش شده است با حمایت از عرضه کالا‌های ضروری و پرمصرف، از افزایش قیمت برخی اقلام مورد نیاز مردم جلوگیری شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با یادآوری تجربه شهرداری شیراز در راه‌اندازی بازارچه‌های محلی گفت: شهرداری شیراز از سال گذشته و پیش از ماه مبارک رمضان، با استفاده از ظرفیت حدود یکصد بازار محلی، برنامه‌هایی را برای عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر دنبال کرده است.

او افزود: بر اساس بررسی‌ها و گفت‌و‌گو‌هایی که با برخی شهروندان انجام شده، این بازارچه‌ها توانسته‌اند در کاهش هزینه خرید و دسترسی آسان‌تر مردم به کالا‌های مورد نیاز مؤثر باشند.

دژکام با اشاره به ظرفیت موجود در مجموعه مدیریت شهری شیراز خواستار پیگیری و توسعه این تجربه شد و گفت: انتظار می‌رود شهرداری شیراز با الگوبرداری از طرح‌های جدید حمایت از معیشت مردم، برنامه بازار‌های محلی را با ساختاری منسجم‌تر و گسترده‌تر دنبال کند.

او با تأکید بر ضرورت توجه به اقشار کم‌درآمد اظهار کرد: ممکن است برخی شهروندان با وجود تفاوت قیمت‌ها، ترجیح دهند خرید خود را از فروشگاه‌های دیگر انجام دهند، اما مسئله مهم این است که هیچ خانواده‌ای به دلیل افزایش قیمت‌ها از تأمین کالا‌های اساسی و نیاز‌های ضروری خود محروم نماند.

امام جمعه شیراز در پایان با تأکید بر لزوم همکاری مجموعه مدیریت شهری، نهاد‌های مسئول و مشارکت عمومی برای حمایت از معیشت خانوار‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، توسعه بازارچه‌های عرضه کالا‌های ضروری با قیمت مناسب می‌تواند فرصت مناسبی برای کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و بهبود دسترسی مردم به مایحتاج روزانه فراهم کند.