باتوجه به فعالیت سامانه بارشی در خوزستان، رئیس پلیس راه استان از رانندگان خواست در این شرایط بیشتر احتیاط کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حدیث ابراهیمی پور - سرهنگ سعید حسنوند رئیس پلیس راه خوزستان گفت:  با توجه به اعلام اداره کل هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی تا پایان روز سه شنبه ۱۹ آبان ماه در استان، راههای استان متاثر از این بارش ها لغزنده خواهد یود.

وی افزود: شرایط در ارتفاعات استان ، رانندگی در محورهای مذکور را بسیار پر خطر خواهد نمود.

رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به سابقه جاری شدن سیل و روان آب در سطح برخی راههای برون شهری استان و وقوع حوادث ناگوار برای رانندگان در سنوات قبل, متذکر شد:  رانندگان در صورت مشاهده هرگونه آب گرفتگی یا آب جاری در سطح راه به هیچ وجه وارد آن محدوده نشده و خودرو را در محلی امن و مرتفع در حاشیه راه متوقف و تا عادی شدن شرایط صبر کنند. 

سرهنگ حسنوند گفت: تا پایان این شرایط کلیه عوامل انسانی و تجهیزاتی پلیس راه استان در آماده باش ۱۰۰ درصد بوده و به خدمات رسانی در محورهای برون استان خواهند پرداخت.

وی رعایت سرعت مطمئنه از جانب رانندگان در این شرایط را امری لازم و واجب دانستند و اظهار نمودند برابر دستور قضایی اخذ شده، خودروی رانندگان مرتکب تخلفات حادثه ساز بویژه رانندگانی که مرتکب سرعت بالا می شوند(بعلت تهدید جان دیگر کاربران ترافیکی)، برای مدت زمان طولانی توقیف و ضمن معرفی به مراجع قضایی، وضعیت آنان جهت بررسی شرایط جسمی، روانی و... مطرح و در صورت نداشتن شرایط رانندگی ایمن، گواهینامه آنان ضبط و یا ابطال خواهد شد.

برچسب ها: جاده لغزنده ، پلیس راه خوزستان
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