رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش از پیدا شدن لاشه یک نهنگ در ساحل کلبه هور و آغاز اقدامات لازم برای انتقال و تعیین تکلیف آن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم محمدی گفت: ساعت ۹:۳۰ صبح امروز با تماس دریابانی و اعلام مشاهده لاشه یک نهنگ در محدوده کلبه هور در ساحل غربی کیش، هماهنگی‌های لازم برای رسیدگی به موضوع انجام شد.

او افزود: بلافاصله هماهنگی‌های لازم با عوامل اجرایی و شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش برای تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات پشتیبانی انجام شد و نیرو‌ها و تجهیزات مورد نیاز در محل حضور یافتند.

محمدی با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده برای تعیین تکلیف لاشه نهنگ افزود: اولویت نخست، انتقال و دفن لاشه در محل مناسبی از ساحل است تا امکان استفاده از اسکلت این آبزی برای اهداف آموزشی در آینده فراهم شود.

رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش، خاطرنشان کرد: با فراهم نبودن شرایط اجرای این روش، گزینه انتقال لاشه به جریان‌های دریایی و دور کردن آن از سواحل جزیره نیز بررسی خواهد شد.