شاخص کل بورس در هفته گذشته با افت ۰.۶۹ به سطح ۷ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۷۴۱ واحد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - بازار سرمایه در حالی معاملات هفته جدید را از فردا شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ آغاز می‌کند که هفته گذشته با خروج قابل توجه نقدینگی از سهام و صندوق‌های سهامی همراه بود. در شرایطی که شاخص کل بورس همچنان در محدوده اصلاحی قرار دارد، افزایش دامنه نوسان صندوق‌های سهامی اهرمی از مثبت و منفی ۴ درصد به مثبت و منفی ۶ درصد نیز از تغییرات مهم معاملات فردا به شمار می‌رود؛ تصمیمی که می‌تواند بر نحوه دادوستد این صندوق‌ها اثرگذار باشد.

در همین راستا، کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس در هفته گذشته با افت ۰.۶۹ به سطح ۷ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۷۴۱ واحد رسید. در مقابل، شاخص کل هم‌وزن با رشد ۰.۸۷ در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۷۹۳ واحد ایستاد. 

وی درباره وضعیت جریان نقدینگی در بازار سهام اظهار کرد: در روز شنبه ۴ هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان، یکشنبه ۷ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان و دوشنبه هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان خروج پول از سهام و صندوق‌های سهامی ثبت شد. در مقابل، روز سه‌شنبه ۵ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان و چهارشنبه ۲ هزار و ۲۴ میلیارد تومان ورود پول به این بخش از بازار داشتیم که در مجموع خروج حدود ۶ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان نقدینگی را رقم زد.

این کارشناس بازار سرمایه درباره صندوق‌های درآمد ثابت نیز گفت: در روز شنبه ۷۰۰ میلیارد تومان، یکشنبه ۳ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان و دوشنبه هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان ورود پول به این صندوق‌ها ثبت شد. اما در روز سه‌شنبه هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان و چهارشنبه ۱۳۰ میلیارد تومان خروج پول داشتیم.

آسایش با اشاره به ارزش معاملات بازار سهام بیان کرد: ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی در روز شنبه ۲۹ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان، یکشنبه ۳۲ هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان، دوشنبه ۳۲ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۲۹ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان و چهارشنبه ۳۵ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان بود. همچنین سرانه خرید حقیقی‌ها ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ثبت شد.

وی در تشریح شرایط فعلی بازار سرمایه تصریح کرد: پس از انتشار دستورالعمل مربوط به خوراک پالایشگاه‌ها، بازار تا حدودی اعتماد خود را از دست داد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط تکنیکالی، بازار وارد فاز اصلاحی شده و تاکنون نتوانسته قدرت لازم را برای عبور از سقف قبلی و ادامه روند صعودی به دست آورد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به ابهامات موجود درباره آینده بازار، از جمله احتمال انتشار دستورالعمل‌های جدید یا افزایش نرخ بهره، هنوز نمی‌توان با اطمینان از پایان روند اصلاحی صحبت کرد.

در همین حال، معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس اعلام کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، دامنه نوسان قیمت واحد‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله صندوق‌های سهامی اهرمی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، از مثبت و منفی ۴ درصد به مثبت و منفی ۶ درصد افزایش می‌یابد.

بر این اساس، فعالان بازار سرمایه در معاملات فردا علاوه بر پیگیری وضعیت ورود و خروج نقدینگی و روند شاخص‌ها، تغییر دامنه نوسان صندوق‌های سهامی اهرمی را نیز در کانون توجه خواهند داشت.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
بازار سرمایه آماده صعود؛ اهمیت تنوع در چیدمان سبد سرمایه‌گذاری
صندوق‌های اهرمی در مسیر اصلاح حباب؛ افزایش دامنه نوسان کافی است؟
پرداخت ۸۵۰ میلیون تومان پاداش به ۸ گزارشگر ناهنجاری بورسی/ پاداش سوت‌‏زنی افزایش یافت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزییات پرداخت نکردن مطالبات واحد‌های صنفی و انصراف آنها از طرح کالابرگ
ال‌نینو و آغاز بارش‌های سنگین پاییزی/ دستگاه‌های اجرایی به حالت آماده‌باش درآمدند
صدور بالاترین سطح هشدار هواشناسی کشور از ابتدای سال تا کنون
حریم تهران پس از سال‌ها تعیین تکلیف شد/تکمیل مسکن‌های حمایتی ۳ هزار همت منابع نیاز دارد+فیلم
مدل مالی جدید تامین مالی نیروگاه‌های پشت بامی در انتظار ابلاغ
صندوق‌های اهرمی در مسیر اصلاح حباب؛ افزایش دامنه نوسان کافی است؟
فعالیت سامانه بارشی در کشور تا پایان هفته آینده ادامه دارد/ هشدار قرمز برای مناطق زاگرس مرکزی صادر شد
کارساز هنرستان‌های دریایی را به تجهیزات پیشرفته آموزش دریانوردی مجهز کرد
معامله ۱۰۲۴ کیلوگرم شمش طلا در ۲۰ حراج مرکز مبادله ایران
نگرانی از تأمین کسری بودجه تا پایان سال برطرف می‌شود؟
آخرین اخبار
حریم تهران پس از سال‌ها تعیین تکلیف شد/تکمیل مسکن‌های حمایتی ۳ هزار همت منابع نیاز دارد+فیلم
بورس در انتظار بازگشت نقدینگی؛ دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی از فردا افزایش می‌یابد
واردات کالا صرفاً به ۶۶ کد تعرفه محدود نشده است
نگرانی از تأمین کسری بودجه تا پایان سال برطرف می‌شود؟
۱۱۵ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی در دستور کار؛ تاکنون ۱۳ درصد به پایان رسیده است
ال‌نینو و آغاز بارش‌های سنگین پاییزی/ دستگاه‌های اجرایی به حالت آماده‌باش درآمدند
صندوق‌های اهرمی در مسیر اصلاح حباب؛ افزایش دامنه نوسان کافی است؟
صدور بالاترین سطح هشدار هواشناسی کشور از ابتدای سال تا کنون
معامله ۱۰۲۴ کیلوگرم شمش طلا در ۲۰ حراج مرکز مبادله ایران
فعالیت سامانه بارشی در کشور تا پایان هفته آینده ادامه دارد/ هشدار قرمز برای مناطق زاگرس مرکزی صادر شد
مدل مالی جدید تامین مالی نیروگاه‌های پشت بامی در انتظار ابلاغ
کارساز هنرستان‌های دریایی را به تجهیزات پیشرفته آموزش دریانوردی مجهز کرد
جزییات پرداخت نکردن مطالبات واحد‌های صنفی و انصراف آنها از طرح کالابرگ
حسابرسی سازمان‌های مناطق آزاد به سازمان حسابرسی واگذار شد
بارش شدید باران و برف در راه است/ تهران و البرز هم بارانی می‌شوند
ترافیک سنگین در محور چالوس/ ترافیک در محورهای منتهی به تهران
تحول در مهندسی و تعمیرات ناوگان هوایی با استقرار سامانه یکپارچه IEMS ‌
جزئیات برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار پول و ارز اعلام شد
پیامک‌های اصلی سرشماری فاقد لینک هستند
چرا کالاها برای دریافت یک مجوز باید ماه‌ها در بنادر معطل بمانند؟
فرآیند تعیین تکلیف کالا‌ها در سازمان اموال تملیکی در حال پیگیری است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۴ آبان