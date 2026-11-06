باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بازار سرمایه در حالی معاملات هفته جدید را از فردا شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ آغاز می‌کند که هفته گذشته با خروج قابل توجه نقدینگی از سهام و صندوق‌های سهامی همراه بود. در شرایطی که شاخص کل بورس همچنان در محدوده اصلاحی قرار دارد، افزایش دامنه نوسان صندوق‌های سهامی اهرمی از مثبت و منفی ۴ درصد به مثبت و منفی ۶ درصد نیز از تغییرات مهم معاملات فردا به شمار می‌رود؛ تصمیمی که می‌تواند بر نحوه دادوستد این صندوق‌ها اثرگذار باشد.

در همین راستا، کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس در هفته گذشته با افت ۰.۶۹ به سطح ۷ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۷۴۱ واحد رسید. در مقابل، شاخص کل هم‌وزن با رشد ۰.۸۷ در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۷۹۳ واحد ایستاد.

وی درباره وضعیت جریان نقدینگی در بازار سهام اظهار کرد: در روز شنبه ۴ هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان، یکشنبه ۷ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان و دوشنبه هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان خروج پول از سهام و صندوق‌های سهامی ثبت شد. در مقابل، روز سه‌شنبه ۵ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان و چهارشنبه ۲ هزار و ۲۴ میلیارد تومان ورود پول به این بخش از بازار داشتیم که در مجموع خروج حدود ۶ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان نقدینگی را رقم زد.

این کارشناس بازار سرمایه درباره صندوق‌های درآمد ثابت نیز گفت: در روز شنبه ۷۰۰ میلیارد تومان، یکشنبه ۳ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان و دوشنبه هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان ورود پول به این صندوق‌ها ثبت شد. اما در روز سه‌شنبه هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان و چهارشنبه ۱۳۰ میلیارد تومان خروج پول داشتیم.

آسایش با اشاره به ارزش معاملات بازار سهام بیان کرد: ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی در روز شنبه ۲۹ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان، یکشنبه ۳۲ هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان، دوشنبه ۳۲ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۲۹ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان و چهارشنبه ۳۵ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان بود. همچنین سرانه خرید حقیقی‌ها ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ثبت شد.

وی در تشریح شرایط فعلی بازار سرمایه تصریح کرد: پس از انتشار دستورالعمل مربوط به خوراک پالایشگاه‌ها، بازار تا حدودی اعتماد خود را از دست داد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط تکنیکالی، بازار وارد فاز اصلاحی شده و تاکنون نتوانسته قدرت لازم را برای عبور از سقف قبلی و ادامه روند صعودی به دست آورد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به ابهامات موجود درباره آینده بازار، از جمله احتمال انتشار دستورالعمل‌های جدید یا افزایش نرخ بهره، هنوز نمی‌توان با اطمینان از پایان روند اصلاحی صحبت کرد.

در همین حال، معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس اعلام کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، دامنه نوسان قیمت واحد‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله صندوق‌های سهامی اهرمی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، از مثبت و منفی ۴ درصد به مثبت و منفی ۶ درصد افزایش می‌یابد.

بر این اساس، فعالان بازار سرمایه در معاملات فردا علاوه بر پیگیری وضعیت ورود و خروج نقدینگی و روند شاخص‌ها، تغییر دامنه نوسان صندوق‌های سهامی اهرمی را نیز در کانون توجه خواهند داشت.