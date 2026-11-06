باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای تکمیل طرح‌های مسکن حمایتی گفت: تکمیل واحدهای مسکونی حمایتی که از حدود هفت سال گذشته آغاز شده‌اند، در بخش‌های زیربنایی، روبنایی و احداث خود واحدها، در مجموع به بیش از ۳ هزار همت منابع مالی در سطح کشور نیاز دارد.

صادق با بیان اینکه موضوع مسکن صرفاً به وزارت راه و شهرسازی محدود نمی‌شود و حوزه‌ای چندبعدی و چندرشته‌ای است، اظهار کرد: آنچه وزارت راه و شهرسازی در دستور کار دارد، پیگیری و به سرانجام رساندن طرح‌های مسکن حمایتی با وجود تمام چالش‌ها و محدودیت‌های موجود است.

وی افزود: تأمین منابع مورد نیاز برای پشتیبانی و تکمیل این واحدها، تأمین و واگذاری اراضی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم از جمله اقداماتی است که در این زمینه دنبال می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راهکارهای تأمین مالی طرح‌های مسکن حمایتی تصریح کرد: این منابع از محل آورده متقاضیان، تسهیلات بانکی و بخش مهمی نیز از طریق تأمین زمین و مصوبات مربوط به آن فراهم می‌شود. همچنین تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت پیمانکاران، روند ساخت‌وساز و تکمیل واحدها سرعت بگیرد.

صادق ادامه داد: هدف این است که واحدهای مسکن حمایتی هرچه سریع‌تر به پایان برسند تا متقاضیان درگیر افزایش هزینه‌ها و تورم ماهانه در فرآیند ساخت نشوند.

وی با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای توسعه مسکن استیجاری گفت: پس از حدود ۲۵ سال، قفل مسکن استیجاری باز شده و وزارت راه و شهرسازی اجرای این طرح را آغاز کرده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همچنان میان ظرفیت فعلی مسکن استیجاری و نیاز موجود، به‌ویژه در تهران، فاصله وجود دارد، افزود: ثبت‌نام از زوج‌های جوانی که حداکثر پنج سال از زمان ازدواج آن‌ها گذشته است، در دستور کار قرار گرفته و واگذاری واحدهای استیجاری به این گروه نیز دنبال می‌شود.

صادق با اشاره به دیگر برنامه‌های حوزه مسکن در کشور اظهار کرد: طرح‌های مربوط به مسکن محرومان و واگذاری اراضی نیز در نقاط مختلف کشور در حال پیگیری و اجراست و وزارت راه و شهرسازی این موضوعات را در کنار تکمیل طرح‌های حمایتی دنبال می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر شرایط جنگی کشور بر وضعیت اقتصادی و افزایش تورم گفت: نباید فراموش کنیم که کشور با جنگ و مواجهه مستقیم با دشمن روبه‌روست و آثار این شرایط بر تورم، تنها به ایران و کشورهای پیرامونی محدود نشده، بلکه در نقاط مختلف جهان نیز قابل مشاهده است.

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد با درایت و هوشمندی در مدیریت شرایط، کشور هرچه سریع‌تر بتواند آثار و تبعات جنگ را با عزت و سربلندی پشت سر بگذارد.

اخذ مصوبه حریم تهران پس از سال‌ها

صادق در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعیین حریم شهر تهران اشاره کرد و گفت: تهران تنها شهری در کشور بود که با وجود پایتخت بودن، حریم مصوب نداشت؛ اما با پیگیری‌های انجام‌شده و پیشنهاد استانداری تهران، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری درباره حریم پایتخت اخذ شد.

وی افزود: ضوابط و نحوه مدیریت یکپارچه حریم تهران بر اساس مصوبه و مقررات مربوطه در دستور کار قرار دارد تا مدیریت این محدوده به شکل منسجم و یکپارچه انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آثار مثبت تعیین حریم تهران تصریح کرد: میزان جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در همین مدت کوتاهی که از تصویب حریم گذشته، به‌خوبی نشان می‌دهد که تعیین تکلیف این موضوع تا چه اندازه در کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز و مدیریت محدوده پیرامونی پایتخت مؤثر بوده است.