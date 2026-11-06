باشگاه خبرنگاران جوان- پریسا بهرامی - رحیم صدیقی اظهار کرد: پیرو هشدار‌های سطح زرد شماره ۴۲ و نارنجی شماره ۱۴، بررسی نقشه‌ها و الگو‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد فعالیت سامانه بارشی در برخی نقاط استان تقویت می‌شود که بر همین اساس، هشدار قرمز شماره یک صادر شده است.

وی افزود: زمان آغاز و پایان فعالیت این سامانه در محدوده هشدار، روز شنبه ۱۶ آبان تعیین شده و رگبار شدید باران همراه با رعدوبرق، مه، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و بارش تگرگ از مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل هواشناسی کردستان گفت: شهرستان‌های مریوان و سروآباد، جنوب و غرب شهرستان‌های سنندج و کامیاران و جنوب شهرستان‌های قروه و دهگلان در محدوده اثر این هشدار قرار دارند.

صدیقی با اشاره به پیامد‌های احتمالی این سامانه بیان کرد: جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، مه‌آلودگی و کاهش دید افقی از مهم‌ترین مخاطرات مورد انتظار است.

وی ادامه داد: خطر رخداد صاعقه و لغزش زمین نیز وجود دارد و وزش باد شدید و تندباد‌های لحظه‌ای می‌تواند موجب شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت شود.

مدیرکل هواشناسی کردستان بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی تأکید کرد و گفت: بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محور‌های مواصلاتی بین‌شهری و آمادگی شهرداری‌ها برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبرو‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

وی از شهروندان خواست از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفر‌های غیرضروری، کوهنوردی و فعالیت‌های طبیعت‌گردی خودداری کنند و به دلیل خطر صاعقه، از صعود به ارتفاعات بپرهیزند.

صدیقی همچنین بر اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خسارت ناشی از باد شدید تأکید کرد و افزود: شهروندان هنگام وزش باد از فعالیت‌های ورزشی خودداری کنند و دستگاه‌های مسئول نیز تمامی تمهیدات لازم را متناسب با مخاطرات اعلام‌شده به کار گیرند.

بر اساس اطلاعیه اداره‌کل هواشناسی کردستان، این هشدار در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۵ صادر شده و بازه زمانی آن، روز شنبه ۱۶ آبان است.