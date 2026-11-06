نماینده ولی فقیه در گیلان ایمان و قدرت ایستادگی بزرگترین سلاح ملت ایران در برابر دشمنان است ، گفت: این کشور نیاز مند هیچ احدی نیست و با اقتدار در برابر تهدیدات و تحریم ها ایستاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - آیت الله رسول فلاحتی ، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی ( ره ) رشت اظهار کرد : ملت ایران با قدرت در برابر دشمنان ایستاد و اینگونه استکبار جهانی را در دنیا خار و حقیر کرد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه امروز مردم آمریکا احساس حقارت می کند، گفت : دولت آمریکا جنایتکار و فاسد است ، در این نیم قرن ثابت شده است این دولت حیوان وحشی بیش نیست.

آیت الله فلاحتی اذعان کرد : برخی ها هنوز در داخل به این حیوان وحشی دل داده اند، و می گویند که تنگه هرمز را باز کنیم و با آمریکا صحبت کنیم.

وی تصریح کرد : دشمنان، ایران یکپارچه و دین اسلام و اتحاد این ملت غیور را نمی خواهند.

آیت الله فلاحتی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی نیز در انتخابات آینده فرو پاشی این رژیم جعلی را شاهد خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در گیلان خاطر نشان کرد : امروز جهان ملت ایران را الگو و نماد مبارزه با استکبار ستیزی می داند و این ملت را ستایش می کنند.

وی با اشاره به مسئله بم هسته ای اشاره و اظهار کرد : انرژی های و تجهیزات نظامی برای دفاع از خاک وطن است، اما دشمنان با این تجهیزات در حال جنایت در جهان هستی هستند.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر اینکه خط قرمز ملت ایران خط رهبری است، تصریح کرد : چگونگی برخورد بر دشمنان و هدایت این کشور بر عهده رهبری است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه نیاز به کسی نداریم، خاطر نشان ساخت: ایمان و قدرت اقتدار ملت ایران بزرگترین سلاح در مقابله با دشمنان است.

وی به تهدیدات و تحریم ها اشاره و اظهار داشت : در دوران هشت سال دفاع مقدس ایران هیچ گونه تجهیزات نظامی نداشت اما با قدرت ایمان و اتحاد و هم دلی در برابر دشمنان ایستاد امروز نیز پویاتر از گذشته ملت ایران در برابر این تهدیدات خواهند ایستاد.