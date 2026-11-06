باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تروی بوفارد، کارشناس مرکز امنیت و تاب‌آوری قطب شمال در دانشگاه آلاسکا فربنکس، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تاس اظهار داشت: «کنترل کنگره از سوی دموکرات‌ها احتمالاً مقاومت سیاسی در برابر هرگونه تلاش مجدد برای تصاحب سرزمینی یا اعمال اقدامات یک‌جانبه و قهری را افزایش خواهد داد. با این حال، نباید این موضوع را با مخالفت با اهمیت راهبردی خود گرینلند اشتباه گرفت. موقعیت جغرافیایی این جزیره برای دفاع از آمریکای شمالی، نظارت بر قطب شمال، هشدار زودهنگام و ساختار امنیتی اقیانوس اطلس شمالی اهمیت محوری دارد.»

بوفارد تأکید کرد که «ایالات متحده برای دستیابی به بسیاری از مهم‌ترین اهداف امنیتی خود نیازی به حاکمیت بر گرینلند ندارد».

او افزود: «ترتیبات دفاعی مشترک، دسترسی مطمئن، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تعامل مستمر با دانمارک و گرینلند می‌تواند مزیت‌های عملیاتی قابل‌توجهی ایجاد کند، بی‌آنکه تنش‌های سیاسی غیرضروری در داخل ناتو به وجود آورد.»

در ماه سپتامبر، ترامپ به همراه مته فردریکسن و ینس-فردریک نیلسن، نخست‌وزیران دانمارک و گرینلند، توافق‌نامه‌ای درباره انتقال مسئولیت‌های امنیتی این جزیره واقع در قطب شمال به واشنگتن امضا کردند.

ترامپ در اواخر اکتبر و در جریان گردهمایی هواداران جمهوری‌خواه خود مدعی شد مقام‌های دانمارکی با قرار گرفتن گرینلند تحت کنترل آمریکا موافقت کرده‌اند.

او همچنین تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی را در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد که گرینلند را به‌عنوان یک پایگاه هوایی آمریکا به تصویر می‌کشید.

لارس لوکه راسموسن، وزیر امور خارجه دانمارک، اظهارات ترامپ را تلاشی از سوی کاخ سفید برای کسب پیروزی سیاسی به نفع جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره توصیف کرده بود.

منبع: تاس