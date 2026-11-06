باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا گفت: ارتباط تقوا با فرقان در این است که تقوا غبار گناه را از آیینه جسم و عقل انسان می‌زداید و انسان راه حق را باید از طریق قلب و عقل خود دریابد.

وی افزود: تقوا باعث کنار زدن تعصب می‌شود و انصاف را به‌دنبال دارد؛ تقوا قدرت مقاومت در برابر تبلیغات گمراه‌کننده را افزایش می‌دهد و قدرت پذیرش حق را بیشتر می‌کند؛ تقوا انسان را از سه زندان شهوت، منفعت و تعصب آزاد می‌کند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در خطبه دوم نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت ایام فاطمیه گفت: الگو‌گیری همیشه به معنای یادگرفتن نیست و به معنای معرف سیره و روش خود در آینده است و در روایتی از امام عصر (عج) نیز به حجت بودن اشاره شده است که سیره و روشی بهتر از سیره حضرت زهرا (س) نمیتوان یافت.

مدرسی افزود: حضرت زهرا (س) در سه بعد استثنا بودند که دفاع از ولایت و رهبری صحیح اسلامی، دفاع از حقیقت و مقابله با تحریف و در بعد سوم معرفی افراد منحرف و فاسد جامعه آن دوران این سه بعد بودند.

وی با اشاره به میزبانی از شهدای گمنام در یزد گفت: شهدای گمنام برای ما جزو محکمات هستند و هیچگونه شبهه‌ای وجود ندارد؛ در هر کجا که دچار مشکل شدیم باید به این محکمات تمسک جوییم.

خطیب جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: شکی نیست که ما در این جنگ پیروز میدان بودیم و همگان این را قبول و باور دارند؛ ما اجازه ندادیم که دشمن به اهداف خود دست یابد و در فرایند جنگ تحمیلی سوم نه تنها اجازه ندادیم برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم دو قدرت اتمی بزرگ دنیا با همکاری دولت‌ها و کشور‌های اروپایی و ترکیبی از قوای نظامی و سیاسی و همراه با روش‌های مختلف جنگ شناختی و نظامی، هیچ کاری را از پیش ببرند و این ملت ایران بود که به خاطر ظرفیت‌ها و توانایی‌هایمان در این جنگ پیروز شویم و پیروز میدان باقی بمانیم.

منبع؛ روابط عمومی