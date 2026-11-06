نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه تغییر احزاب در آمریکا تأثیری بر رویکرد نظام سلطه ندارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به راهبرد «ایران قوی» و پاسخ کوبنده به هرگونه تهدید، از مواضع و شروط خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، در خطبه‌ها و بیان مواضع سیاسی خود با اشاره به تحولات سیاسی ایالات متحده آمریکا و نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور اظهار کرد: تغییر ترکیب احزاب در کنگره و سنا، تغییری در رویکرد کلان نظام سلطه در قبال جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند؛ چرا که دو حزب اصلی آمریکا در موضوع مقابله با ملت ایران در یک چارچوب مشترک حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به خطاهای محاسباتی کسانی که همچنان به تغییر رفتار آمریکا از طریق جابه‌جایی جناح‌های سیاسی دل بسته‌اند، افزود: جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به «بازدارندگی مطلق»، راهبرد پیشرفت همه‌جانبه، تقویت توان دفاعی و حفظ انسجام ملی را با قدرت ادامه خواهد داد و در هیچ شرایطی از شروط اعلام‌شده کوتاه نخواهد آمد.

پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به هرگونه تهدید

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر راهبرد فرمانده کل قوا مبنی بر پاسخ فوری و اثرگذار به تهدیدهای دشمن گفت: بر اساس این رویکرد، پاسخ ایران صرفاً به محل وقوع تجاوز محدود نخواهد شد، بلکه منشأ تهدید در هر نقطه‌ای که باشد، در محاسبات دفاعی ایران مورد توجه قرار می‌گیرد. 

وی خاطرنشان کرد: در این چارچوب، علاوه بر تجهیزات نظامی دشمن، دارایی‌های مادی و غیرمادی، شبکه‌های مالی، زیرساخت‌های سایبری و اعتبار سیاسی مشارکت‌کنندگان در اقدامات خصمانه نیز زیر ذره‌بین محاسبات راهبردی ایران قرار دارند.

تنگه هرمز؛ مؤلفه کلیدی قدرت راهبردی ایران

امام جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز تصریح کرد: نگاه ایران به تنگه هرمز صرفاً اقتصادی نیست، بلکه این گذرگاه یکی از ارکان مهم قدرت راهبردی کشور است و تحولات منطقه ثابت کرده که امنیت صادرات انرژی، بدون در نظر گرفتن امنیت جمهوری اسلامی ایران معنایی نخواهد داشت.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین، از فعالان جبهه فرهنگی انقلاب خواست تا با نگاه کارشناسی، ابعاد و نکات راهبردی بیانات رهبر معظم انقلاب را برای جامعه به‌ویژه نسل جوان به درستی تبیین کنند.

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برچسب ها: نماز جمعه ، خطبه نماز جمعه
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