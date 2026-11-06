باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - اجلاسیه ۵۳ شهید والامقام روستای خور، با حضور سردار علیرضا حیدرنیا فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز، اقشار مختلف مردم و مسئولان در مسجد جامع این روستا برگزار گردید.

فرهنگ ایثار و شهادت؛ سپر دفاعی ملت در برابر دشمنان

سردار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، آنان را اسطوره‌ها و الگوهای بی‌بدیل نسل امروز خواند و اظهار کرد: ایستادگی و مقاومت جانانه ملت ایران در برابر هجمه‌های نظام سلطه، ریشه در فرهنگ عمیق ایثار و شهادت دارد.

وی با اشاره به تقابل همه‌جانبه جبهه حق و باطل در تحولات اخیر تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با تمام توان و ابزار خود وارد میدان شدند، اما ملت غیور ایران با تقدیم خون پاک شهیدان، اجازه ندادند کوچک‌ترین خدشه‌ای به کیان نظام و اسلام وارد شود.

سردار حیدرنیا با تأکید بر اینکه شهدای گرانقدر همواره ناظر بر اعمال ما و پشتیبان این مرز و بوم هستند، افزود: حضور آگاهانه و حماسی اقشار مختلف مردم در صحنه‌های دفاع از کشور نشان داد که فرزندان این ملت در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی لحظه‌ای تردید به خود راه نمی‌دهند.

عطرآگین شدن روستای خور با حضور شهید گمنام

بر اساس این گزارش، آیین با شکوه اجلاسیه شهدای خور با برنامه‌های متنوع فرهنگی و حماسی از جمله شعرخوانی، اجرای سرودهای انقلابی، مداحی در سوگ شهادت حضرت زهرا (س) و نمایش دستاوردها و توانمندی‌های دفاعی همراه بود.

همچنین در بخش پایانی این مراسم، فضای روستا با استقبال و تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس کربلا‌یی دیگر به پا کرد و حاضران با آرمان‌های بلند شهدای گمنام تجدید میثاق نمودند.