باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - برداشت محصول استراتژیک و کم‌آب‌بر زعفران از ۶۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان البرز آغاز شد؛ محصولی که علاوه بر بهینه‌سازی مصرف آب، نویدبخش درآمدزایی مناسب برای کشاورزان البرزی است.

فصل برداشت زعفران به عنوان یکی از محصولات باارزش و کم‌آب‌بر در اراضی کشاورزی استان البرز آغاز شد؛ رویکردی که نقش مهمی در اصلاح الگوی کشت و مدیریت بهینه منابع آبی استان ایفا می‌کند.

تولید سالانه ۳۴۰ کیلوگرم زعفران در البرز

اکبر یونسی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر اظهار کرد: استان البرز سالانه حدود ۳۴۰ کیلوگرم زعفران تولید می‌کند که در این میان، شهرستان نظرآباد با ۴۴ هکتار سطح زیرکشت و تولید ۲۶۰ کیلوگرم زعفران خشک، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان‌های نظرآباد، چهارباغ و اشتهارد عمده مناطق کشت این محصول در البرز هستند، افزود: میانگین عملکرد زعفران خشک در هر هکتار از اراضی شهرستان نظرآباد حدود ۳.۵ کیلوگرم برآورد می‌شود.

زعفران؛ راهکاری کلیدی برای مدیریت بحران آب در کشاورزی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با تأکید بر مزیت‌های زعفران در حوزه مدیریت مصرف آب تصریح کرد: نیاز آبی این گیاه با احتساب میانگین بارندگی، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در هکتار است و بخش عمده آبیاری آن در فصل پاییز و زمستان انجام می‌شود که همین ویژگی، آن را به گزینه‌ای مناسب برای توسعه کشاورزی پایدار تبدیل کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش درآمد کشاورزان و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی از مزایای مهم توسعه کشت این محصول به شمار می‌رود، اما تحقق بهره‌وری حداکثری به عواملی چون کیفیت پیاز زعفران، شرایط اقلیمی، مدیریت صحیح مزرعه و دقت در مراحل برداشت و فرآوری بستگی دارد.