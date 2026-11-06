برداشت محصول استراتژیک و کم‌آب‌بر زعفران از ۶۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان البرز آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - برداشت محصول استراتژیک و کم‌آب‌بر زعفران از ۶۲ هکتار از اراضی کشاورزی استان البرز آغاز شد؛ محصولی که علاوه بر بهینه‌سازی مصرف آب، نویدبخش درآمدزایی مناسب برای کشاورزان البرزی است.

 فصل برداشت زعفران به عنوان یکی از محصولات باارزش و کم‌آب‌بر در اراضی کشاورزی استان البرز آغاز شد؛ رویکردی که نقش مهمی در اصلاح الگوی کشت و مدیریت بهینه منابع آبی استان ایفا می‌کند.

تولید سالانه ۳۴۰ کیلوگرم زعفران در البرز

اکبر یونسی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر اظهار کرد: استان البرز سالانه حدود ۳۴۰ کیلوگرم زعفران تولید می‌کند که در این میان، شهرستان نظرآباد با ۴۴ هکتار سطح زیرکشت و تولید ۲۶۰ کیلوگرم زعفران خشک، رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان‌های نظرآباد، چهارباغ و اشتهارد عمده مناطق کشت این محصول در البرز هستند، افزود: میانگین عملکرد زعفران خشک در هر هکتار از اراضی شهرستان نظرآباد حدود ۳.۵ کیلوگرم برآورد می‌شود.

زعفران؛ راهکاری کلیدی برای مدیریت بحران آب در کشاورزی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با تأکید بر مزیت‌های زعفران در حوزه مدیریت مصرف آب تصریح کرد: نیاز آبی این گیاه با احتساب میانگین بارندگی، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در هکتار است و بخش عمده آبیاری آن در فصل پاییز و زمستان انجام می‌شود که همین ویژگی، آن را به گزینه‌ای مناسب برای توسعه کشاورزی پایدار تبدیل کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش درآمد کشاورزان و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی از مزایای مهم توسعه کشت این محصول به شمار می‌رود، اما تحقق بهره‌وری حداکثری به عواملی چون کیفیت پیاز زعفران، شرایط اقلیمی، مدیریت صحیح مزرعه و دقت در مراحل برداشت و فرآوری بستگی دارد.

برچسب ها: برداشت زعفران نوبرانه ، زعفران
خبرهای مرتبط
حسینی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:
پیش بینی افزایش تولید طلای سرخ در سال ۹۶/ قاچاق پیاز زعفران نگران کننده است
یک مقام مسئول در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
ثبات نرخ طلای سرخ در بازار/ تولید زعفران به ۴۰۰ تن می رسد
نمایشگاه روز ملی زعفران در پنج شهرستان خراسان‌رضوی بر پا شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری سارقان مامورنما  با ۳۰۰ میلیارد ریال سرقت در البرز
چراغ‌های خاموش در جاده سرمایه‌گذاری؛ وقتی قیمت نجومی کامیون‌ها نفس رانندگان البرزی را برید
جهش ۱۲ میلیاردی قیمت کامیون‌ها و چالش مجوزهای یک‌روزه؛ وقتی کوچه‌های باریک کرج زیر بار سنگین ترافیک خم می‌شوند
انقلاب سبز در حمل‌ونقل فردیس؛ از ورود اتوبوس‌های برقی تا خیز مدیریت شهری برای اجرای طرح «مخازن دفنی زباله
تبدیل تهدید به فرصت در نظام تعلیم و تربیت؛ هوش مصنوعی سنگ‌بنای تربیت نسل نوین در البرز
ایران در مسیر «بازدارندگی مطلق» از هیچ‌یک از شروط خود کوتاه نمی‌آید/ تنگه هرمز بخشی از معادلات قدرت ایران است
طلای سرخ در زمین‌های البرز جوانه زد
یادواره ۵۳ ستاره درخشان در البرز
فرصتی طلایی برای ورود به بازار کار
آخرین اخبار
فرصتی طلایی برای ورود به بازار کار
یادواره ۵۳ ستاره درخشان در البرز
طلای سرخ در زمین‌های البرز جوانه زد
ایران در مسیر «بازدارندگی مطلق» از هیچ‌یک از شروط خود کوتاه نمی‌آید/ تنگه هرمز بخشی از معادلات قدرت ایران است
تبدیل تهدید به فرصت در نظام تعلیم و تربیت؛ هوش مصنوعی سنگ‌بنای تربیت نسل نوین در البرز
چراغ‌های خاموش در جاده سرمایه‌گذاری؛ وقتی قیمت نجومی کامیون‌ها نفس رانندگان البرزی را برید
جهش ۱۲ میلیاردی قیمت کامیون‌ها و چالش مجوزهای یک‌روزه؛ وقتی کوچه‌های باریک کرج زیر بار سنگین ترافیک خم می‌شوند
انقلاب سبز در حمل‌ونقل فردیس؛ از ورود اتوبوس‌های برقی تا خیز مدیریت شهری برای اجرای طرح «مخازن دفنی زباله
دستگیری سارقان مامورنما  با ۳۰۰ میلیارد ریال سرقت در البرز
پاسخ بعدی ایران به دشمن سنگین‌تر از دو جنگ گذشته خواهد بود
آماده‌باش ۱۰۰ درصدی در کرج؛ لغو مرخصی مدیران و دستگاه‌های اجرایی همزمان با هشدار بارش‌ها