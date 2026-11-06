سازمان کیفیت محیط زیست فلسطین با هشدار درباره پیامدهای زیست‌محیطی و انسانی حملات رژیم صهیونیستی اعلام کرد بین ۶۱ تا ۶۸ میلیون تن آوار، از جمله میلیون‌ها تن پسماند خطرناک، در غزه انباشته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقام‌های فلسطینی روز جمعه درباره وقوع فاجعه‌ای زیست‌محیطی و انسانی در نوار غزه هشدار دادند و اعلام کردند حملات رژیم صهیونیستی در این منطقه بین ۶۱ تا ۶۸ میلیون تن آوار بر جای گذاشته است.

سازمان کیفیت محیط زیست فلسطین در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی پیشگیری از بهره‌برداری از محیط زیست در جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه، که هر سال در ۶ نوامبر برگزار می‌شود، این هشدار را مطرح کرد.

این سازمان اعلام کرد در پی تخریب‌های ناشی از حملات اسرائیل، بین ۶۱ تا ۶۸ میلیون تن آوار در سراسر نوار غزه انباشته شده است که حدود چهار میلیون تن آن را پسماند‌های خطرناک و دست‌کم ۵۰ هزار تن را آزبست تشکیل می‌دهد؛ ماده‌ای الیافی و سرطان‌زا که در گذشته به‌طور گسترده در ساخت‌وساز و عایق‌کاری مورد استفاده قرار می‌گرفت.

بر اساس این بیانیه، جنگ اسرائیل ۸۲ درصد زمین‌های کشاورزی غزه، ۹۷ درصد درختان زیتون و سایر درختان میوه و ۸۴ درصد زیرساخت‌های آب و فاضلاب این منطقه را نابود کرده است.

این سازمان افزود تخریب زیرساخت‌های بهداشتی و فاضلاب موجب شده است روزانه حدود ۱۲۰ هزار مترمکعب فاضلاب تصفیه‌نشده به خیابان‌ها و حوضچه‌های آب در مناطق مختلف غزه سرازیر شود.

از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه بیش از ۷۴ هزار شهید و بیش از ۱۷۵ هزار مجروح برجای گذاشته و علاوه بر آن، خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های غیرنظامی وارد کرده است.

ثبت ۷۶۰ مورد تعرض زیست‌محیطی در کرانه باختری اشغالی

سازمان کیفیت محیط زیست فلسطین همچنین اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا پایان ماه سپتامبر، ۷۶۰ مورد تعرض زیست‌محیطی از سوی اسرائیل در سراسر کرانه باختری اشغالی ثبت کرده است؛ اقداماتی که زمین‌های کشاورزی، پوشش گیاهی، منابع آب و زیرساخت‌ها را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس گزارش این سازمان، ۲۰۳ مورد از این تعرض‌ها زمین‌های کشاورزی و مناطق حفاظت‌شده طبیعی را هدف قرار داده‌اند که از جمله آنها می‌توان به تخریب باغ‌های زیتون، احداث جاده‌های شهرک‌سازی و تصرف زمین‌های فلسطینیان با اهداف نظامی و شهرک‌سازی اشاره کرد.

همچنین ۱۷۸ مورد تعرض علیه جنگل‌ها و پوشش گیاهی ثبت شده است که شامل ریشه‌کن کردن هزاران درخت، از جمله حدود ۱۰۰ هزار درخت زیتون، می‌شود. خسارت ناشی از این اقدامات حدود ۶۷ میلیون دلار برآورد شده است.

این سازمان همچنین از ثبت ۱۸۵ مورد مربوط به پسماند‌ها و بقایای خطرناک ناشی از تخریب، ۵۲ مورد تعرض به امنیت غذایی و دامداری، ۳۷ مورد هدف قرار گرفتن منابع آب و چاه‌ها، ۳۵ مورد حمله به خطوط انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و پنج مورد تعرض به سامانه‌های فاضلاب خبر داد.

سازمان کیفیت محیط زیست فلسطین از جامعه جهانی خواست برای توقف این نقض‌ها اقدام کند و زمینه را برای اعمال کنترل فلسطینیان بر منابع طبیعی خود و حفاظت از آنها فراهم آورد.

حملات نظامی اسرائیل و خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان و اموال آنها در کرانه باختری اشغالی از زمان آغاز جنگ غزه تشدید شده است. این اقدامات شامل قتل، بازداشت، تخریب منازل، آسیب زدن به اموال، تخریب زمین‌ها، آواره‌سازی فلسطینیان و گسترش شهرک‌سازی بوده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، بحران زیست محیطی
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