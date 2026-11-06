باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه پانزدهم آبان ۱۴۰۵ تهران گفت: سرمایه دنیا، مال، ثروت و فرزندان در قیامت کارایی ندارد. نمی‌شود جهنم را با سرمایه خرید. تنها سرمایه‌ای که آنجا کارایی دارد قلب سلیم است.

خطیب نماز جمعه تهران، درباره سیره نبوی و روش و منش پیامبر (ص) به عنوان الگوی زندگی مردم افزود: در این خطبه می‌گویم پیامبر اکرم برابر تهدید‌ها چه برخوردی داشت. تهدید برای امروز نیست که دیوانه‌ای آن طرف جهان بگوید ایران را به عصر حجر بر می‌گردانم و هیچ غلطی نتواند بکند.

آیت الله خاتمی ادامه داد: پیامبر هم آن زمان تهدید شد از جلوه‌های بارز برخورد ایشان جنگ حمراء الاسد بود که بعد از جنگ احد رخ داد. در جنگ احد مسلمانان در منطقه کوچک مدینه ۷۰ کشته دادند هر خانه‌ای عزادار و به همین میزان هم مجروحین فراوان بود ابوسفیان فاتحانه از مدینه رفت رسید به منطقه روحا گفت حالا باید ضربه آخر را بزنیم و این تصمیم به مدینه رسید

وی تاکید کرد: پیامبر در مقابل او دو برخورد داشت بدانید برخورد اول این بود پیامبر، سرمایه باور را به میدان آورد باور به خدا و اینکه خدا ما را تنها نمی‌گذارد. سرمایه بزرگی که امروز نقش مهم در پیروزی ملت ایران دارد. امام راحل با این سرمایه یک انقلاب تولید کرد و امام شهید، انقلابمان را به ۴۷ سالگی رساند.

وی تصریح کرد: دومین کاری که پیامبر کرد این بود در این جنگ نیرو‌های باورمند بیاورد. ایشان بیان کرد کسانی که در جنگ احد شرکت نکرده نیایند از این رو افراد باورمند به میدان جنگ روانه شدند.

آیت الله خاتمی افزود: به ابوسفیان گفتند لشکری به سمتت میاید که نابودت می‌کند به او گفتند دنیایی از باور به سمتت می‌آیند او که احساس خطر کرده بود فرار کرد.

وی ادامه داد: به ملت ایران بشارت می‌دهم دشمن کوچکترین خطایی کند رزمندگان باورمند ما در نیرو‌های مسلح، سیلی جانانه‌ای بر او خواهند نواخت.

آیت الله خاتمی در خطبه دوم گفت: از اوصاف قیامت این است که روز تنهایی کامل است، هیچ کس به کار انسان نمی‌آید، دوستی‌هایی که برای خداست تبدیل به دشمنی می‌شود و سرمایه آنجا عمل صالح است.

وی افزود: بهترین توشه این راه تقواست، باید خدا را در همه عرصه‌ها ببینیم.

زلزله‌ای در آمریکا رخ داد

آیت الله خاتمی گفت: هفته‌ای که گذشت هفته نفرت ایران و دنیا از امریکا بود هفته‌ای بود که شعار ۴۷ ساله عملا در آمریکا سر داده شد؛ مرگ بر امریکا. عملا زلزله در امریکا رخ داد جمهوری خواهان با مغز زمین خوردند.

وی با بیان نکاتی در این زمینه اظهار داشت: در ایران مراسم با شکوه ۱۳ آبان در ۹۰۰ شهر صورت گرفت و در همه این شهر‌ها مردم شعار مرگ بر امریکا سر دادند. ملت ایران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی، امریکا را از ایران بیرون کرد به حول الهی در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ ایران قلم امریکا را در منطقه شکست.

امام جمعه موقت تهران افزود: شعار مرگ بر امریکا برگرفته از قرآن است اینکه آمریکا ظالم است. سران امریکا مفسد فی الارض و سیاست مداران امریکا دروغ گو هستند. قرآن در آیه ۲۵ سوره رعد می‌فرماید: «أُولَئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ». همچنین سردمداران آمریکا دروغ‌گو هستند و در آیه ۶۱ سوره آل‌عمران آمده است: «فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَی الْکَاذِبِینَ». تا شیطنت امریکا وجود دارد این شعار از زبان مردم نخواهد افتاد.

وی گفت: در طی این دو هفته دو انتخابات برگزار شد یکی در رژیم جعلی صهیونیستی که نتانیاهو نتوانست نصاب لازم را به دست آورد و مجددا دولت تشکیل دهد و عملا شکست خورد. البته هم اکنون بازی می‌کنند تا ائتلاف برسانند کاری به این موضوع ندارم مهم این است که نتانیاهو شکست خورد یعنی مرگ بر اسراییل.

وی تصریح کرد: انتخابات دوم انتخابات میان دوره‌ای امریکا بود که جمهوری‌خواهان با مغز زمین خوردند و هر دو مجلس را از دست دادند. البته برای ما دموکرات‌ها و جمهوری خواهان سر و ته یک کرباس هستند سگ زرد برادر شغال است. ما از دموکرات‌ها هم کم آسیب ندیدیم.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: اخیرا اوباما گفته ۱۱ تن کیک زرد را با مذاکره از ایران خارج کردم در حالی که ترامپ نتوانست ۴۰۰ کیلو اورانیوم را با جنگ خارج کند. اینکه بعضی‌ها نسبت به اینها خوش‌بینی داشته باشند هم درست نیست نهایتا برای ما مهم نیست چه حزبی در امریکا سر کار بیاید.

ناقوس مرگ ترامپیسم زده شده است

وی افزود: این شکستی که جمهوری خواهان خوردند شکست اساسی بود در ۷۲ سال گذشته تنها در سه انتخابات میان دوره‌ای حزب حاکم هر دو مجلس را از دست داده است. امروز تعابیری که خودشان می‌گویند این است ترامپ و جمهوری خواهان متحمل شکست تاریخی شدند. ناقوس مرگ ترامپیسم زده شده و عصر ترامپ پاشیده است و جمهوری خواهان از درون پاشیده شده‌اند. این ضربه‌ای است که اقای شهیدمان بر آنان زد ضربه‌ای بود که بمب اتمی هم نمی‌توانست بزند.

آیت‌الله خاتمی تصریح کرد: در این انتخابات این دموکرات‌ها نبودند که پیروز شدند این ایران بود که پیروز شد. یکی از خودشان می‌گوید باید صادق باشیم در انتخابات میان دوره‌ای ایران پیروز شد. خودشان نیز گفتند هیچ رییس جمهور دیگر بعد از این جرات جنگ با ایران را ندارد.

وی گفت: امروز ترامپ و حزبش سیلی محکم از مردم خودشان خوردند. بار دیگر ایران نشان داد که حتی در سرنوشت امریکا هم تاثیرگذار است. آیه «یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ بِأَیْدِیهِمْ وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِی الْأَبْصَارِ» همان تعبیری است که قرآن بیان می‌کند.

ایران بار دیگر نشان داد که حتی در سرنوشت آمریکا هم تأثیرگذار است

آیت الله خانمی افزود: ایران بار دیگر نشان داد که حتی در سرنوشت آمریکا نیز تأثیرگذار است. زمانی که کارتر در انتخابات شکست خورد، به سخنگویش گفت: عجیب است که سرنوشت آمریکا نه در واشنگتن یا شیکاگو، بلکه در تهران تعیین می‌شود.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: در انتخابات ۱۳ آبان امسال هم این ایران بود که سرنوشت را تعیین کرد. ۷۴ درصد از کسانی که پای صندوق آمدند گفتند به خاطر حمله و جنگ ایران ضد ترامپ رای دادیم و اعتراف خود ترامپ این است جنگ با ایران ما را به این روز رساند و به روز ذلت آمیزتر هم خواهد نشاند.

آیت‌الله خاتمی افزود: باید این پیروزی‌ها را تداوم دهیم اینها به برکت ولایت فقیه بوده است این مضمون را امام راحل گفته که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا کشور آسیب نبیند که آسیب ندید. امروز رهبری شجاع بصیر و بزرگواری داریم که ادامه دهنده راه امام راحل و امام شهید است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به رهنمود‌های اخیر آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای گفت: تنها راه بازدارندگی مطلق، استمرار راهبرد «ایران هرچه قوی‌تر»، «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» و حفظ روحیه مقاومت و تسلیم‌ناپذیری برابر دشمن است.

وی تاکید کرد: اگر کسانی اندک امیدی به تغییر نظام سلطه دارند سخت در اشتباهند. حسنین هیکل نویسنده مصری در این باره تعبیری دارد می‌گوید ولایت فقیه مینی بود که امیرالمومنین علی (ع) آن را ساخت و به تعبیر من خمینی (ره) آن را زیر پای آمریکا منفجر کرد.

منبع: ایرنا