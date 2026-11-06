معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان البرز از آغاز ثبت‌نام مرحله دوم تسهیلات اشتغال‌زایی ویژه سربازان ماهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان البرز از آغاز ثبت‌نام مرحله دوم تسهیلات اشتغال‌زایی ویژه سربازان ماهر خبر داد؛ تسهیلاتی که به گفته مسئولان، گامی مؤثر در جهت حمایت از اشتغال جوانان و مهارت‌آموختگان نیروهای مسلح است.

 در راستای حمایت از اشتغال و توانمندسازی جوانان پس از دوران خدمت مقدس سربازی، مرحله دوم اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی به سربازان ماهر در استان البرز و سراسر کشور کلید خورد.

جاماندگان مرحله نخست؛ مخاطبان اصلی تسهیلات جدید

سرهنگ محمد خدامی، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر اظهار کرد: این تسهیلات ویژه سربازان ماهری است که خدمت وظیفه عمومی خود را از اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به اتمام رسانده و موفق به دریافت کارت پایان خدمت شده‌اند، اما به هر دلیلی نتوانسته بودند در مرحله نخست ثبت‌نام کنند.

شرط اصلی دریافت وام؛ بارگذاری مستندات مهارتی

وی با تأکید بر ضرورت دارا بودن مهارت‌های تخصصی برای دریافت این تسهیلات افزود: متقاضیان حتماً باید مدارک و مستندات معتبر مهارت‌آموزی خود را در سامانه بارگذاری کنند؛ چرا که بررسی شرایط هر فرد مستلزم ارائه همین مستندات است و درخواست‌های فاقد مدرک مهارتی بررسی نخواهند شد.

سرهنگ خدامی در پایان خاطرنشان کرد: سربازان واجد شرایط استان البرز می‌توانند برای ثبت‌نام و بهره‌مندی از این تسهیلات اشتغال‌زایی، به سامانه **«سماسو»** مراجعه کرده و پس از ورود به سامانه، نسبت به تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک مهارتی خود اقدام نمایند.

برچسب ها: تسهیلات اشتغال ، سربازان
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