\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0648\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0628\u0631\u062f \u0645\u0648\u0634\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0644\u0633\u062a\u06cc\u06a9 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646\u060c \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u0631\u0627\u0647\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n