باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اهداف راهبردی آمریکا در جهان در تیررس موشک‌های بالستیک ایران + فیلم

گسترش توان موشکی ایران، اهداف راهبردی آمریکا در مناطق مختلف جهان را در برد موشک‌های بالستیک کشورمان قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - توان موشکی ایران و افزایش برد موشک‌های بالستیک کشورمان، امکان هدف قرار دادن اهداف راهبردی آمریکا در مناطق مختلف جهان را فراهم کرده است.

 

مطالب مرتبط
اهداف راهبردی آمریکا در جهان در تیررس موشک‌های بالستیک ایران + فیلم
young journalists club

ناو‌های آمریکایی در فاصله‌ای دورتر؛ پیام موشکی ایران به واشنگتن + فیلم

اهداف راهبردی آمریکا در جهان در تیررس موشک‌های بالستیک ایران + فیلم
young journalists club

دکترین جدید بازدارندگی؛ دست ایران برای پاسخ به متجاوزان باز است + فیلم

اهداف راهبردی آمریکا در جهان در تیررس موشک‌های بالستیک ایران + فیلم
young journalists club

راز مگوی واشنگتن؛ ایران به رقیبی دشوارتر برای آمریکا تبدیل شده است + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
صبحانه‌هایی که می‌توانند به مدت طولانی شکم را سیر نگاه دارند + فیلم
۶۹۸

صبحانه‌هایی که می‌توانند به مدت طولانی شکم را سیر نگاه دارند + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها و باتلاق هرمز + فیلم
۵۶۲

آمریکایی‌ها و باتلاق هرمز + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
آیا باید نگران نگهدارنده‌های موجود در شیر باشیم؟ + فیلم
۵۳۰

آیا باید نگران نگهدارنده‌های موجود در شیر باشیم؟ + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
برپایی نخستین جشنواره انار در دره فرحزاد + فیلم
۴۶۳

برپایی نخستین جشنواره انار در دره فرحزاد + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
معرفی یک میان‌وعده متفاوت و پرخاصیت + فیلم
۴۳۰

معرفی یک میان‌وعده متفاوت و پرخاصیت + فیلم

۱۵ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha