سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: بر اثر آتش گرفتن خانه‌ای در لنگرود کودک ۴ ساله جان خود را از دست داد و کودک ۶ ساله‌ای هم به بیمارستان منتقل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا پوررسان گفت: ساعت ۸ صبح امروز، وقوع حریق یک واحد مسکونی در جاده چمخاله شهرستان لنگرود به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش ، دو دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت : بر اساس بررسی‌های کارشناسان اورژانس حاضر در صحنه، دو کودک ۴ و ۶ ساله هنگام آتش سوزی حریق در یکی از اتاق‌های خانه حضور داشتند که کودک ۴ ساله به دلیل خفگی ناشی از استنشاق دود، در محل حادثه جان خود را از دست داد.

علیرضا پوررسان افزود : یک کودک ۶ ساله هم که با شرایط بالینی ناپایدار مواجه بود، پس از انجام اقدامات درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان منتقل شد.علت حادثه توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.

برچسب ها: آتش سوزی ، مرگ
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