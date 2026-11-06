اکسیوس جزئیات طرح قطر برای جلوگیری از جنگ دوباره میان ایران و آمریکا را فاش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وب‌سایت آمریکایی اکسیوس جزئیاتی از پیشنهاد قطر برای جلوگیری از ازسرگیری درگیری نظامی میان ایران و آمریکا منتشر کرد؛ طرحی که بر اساس آن، دو طرف باید طی یک جدول زمانی دو روزه اقداماتی متقابل انجام دهند تا زمینه برای بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای فراهم شود.

اکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داد که میانجی‌گران قطری همچنان در حال رایزنی با مقام‌های ایرانی و کاخ سفید درباره پیش‌نویس این توافق هستند. هدف از این طرح، کاهش تنش‌ها، ایجاد اعتماد میان تهران و واشنگتن و فراهم کردن زمینه برای آغاز مذاکرات گسترده‌تر عنوان شده است.

بر اساس گزارشی که باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، تهیه کرده، در مرحله نخست و طی روز اول، آمریکا محاصره دریایی ایران را لغو و بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده تهران را آزاد می‌کند. در مقابل، ایران به‌طور رسمی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت خواهد کرد تا بازرسان این نهاد از تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده بازدید کنند؛ اقدامی که بر اساس توافقی صورت می‌گیرد که یک سال پیش در قاهره حاصل شده بود.

در مرحله دوم و در روز دوم، تنگه هرمز به روی تردد کشتی‌ها بازگشایی خواهد شد. پس از اجرای این اقدامات نیز مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن از سر گرفته می‌شود که ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران یکی از محور‌های اصلی آن خواهد بود.

ترتیب اجرای این اقدامات متقابل، تلاشی برای حل اختلاف بر سر اولویت‌های مذاکرات است؛ چراکه واشنگتن خواستار پرداختن به موضوع هسته‌ای از ابتدای گفت‌وگوهاست، در حالی که تهران لغو محاصره دریایی و کاهش فشار‌های اقتصادی را پیش‌شرط ورود به مذاکرات هسته‌ای می‌داند.

با این حال، تاکنون هیچ‌یک از دو طرف موافقت خود را با پیشنهاد قطر اعلام نکرده‌اند و این طرح همچنان از طریق میانجی‌گران در دست بررسی است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گزینه‌های مختلفی از جمله ازسرگیری حملات نظامی، تشدید فشار‌های اقتصادی و دستیابی به توافق دیپلماتیک با ایران را بررسی می‌کند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره احتمال بازگشت درگیری‌ها در منطقه را افزایش داده است.

در همین حال، ایران همچنان بر هفت شرط خود برای ازسرگیری مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز تأکید دارد. خبرگزاری رویترز نیز روز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داد که تهران از طریق قطر پیشنهادی هسته‌ای به آمریکا ارائه کرده است، اما آغاز مذاکرات را منوط به موافقت واشنگتن با خواسته‌های ایران می‌داند.

این خواسته‌ها شامل لغو تحریم‌های آمریکا، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و پرداخت غرامت بابت خسارات جنگ است.

به نوشته اکسیوس، تهران پیش‌تر در ماه سپتامبر پیشنهاد اجرای اقدامات متقابل در یک دوره هفت‌روزه را مطرح کرده بود، اما بعداً زمان‌بندی آن را به دو روز کاهش داد، بی‌آنکه در شروط اساسی خود تغییری ایجاد کند.

در مقابل، دولت آمریکا همچنان بر ضرورت قرار گرفتن موضوع هسته‌ای در دستور کار از ابتدای مذاکرات تأکید دارد؛ موضوعی که دسترسی بازرسان بین‌المللی به تأسیسات هسته‌ای ایران و تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور را نیز شامل می‌شود.

منبع: رای الیوم