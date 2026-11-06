معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: حق جمهوری اسلامی ایران است تا پیش از ورود به عرصه جدیدی از دیپلماسی به تعهدات کاغذی آمریکایی‌ها اکتفا نکند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی باقری ضمن بیان این مطلب در گفت‌وگویی تاکید کرد: ایران باید به چشم خودش اقدامات عملی آمریکا را ببیند و هرگاه این اقدامات مشاهده شد، زمینه برای گشایش سرفصل جدید امکان‌پذیر خواهد بود.

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معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی یک ملاقات تفصیلی با رئیس جمهور فدراسیون روسیه داشت که حدود ۳ ساعت طول کشید، افزود: هدف اصلی از این سفر، ارائه پیام مقام معظم رهبری به رئیس جمهور روسیه بود.

باقری اظهار کرد: در این پیام، هم مولفه‌های مد نظر جمهوری اسلامی ایران برای همکاری‌های دوجانبه مطرح و هم چشم‌انداز این همکاری‌ها و تعاملات ترسیم شده بود تا برای روس‌ها، موضوع همکاری با جمهوری اسلامی ایران در دوره رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای روشن‌تر شود.

وی گفت: انتقال گاز روسیه به ایران و راه‌گذر شمال-جنوب، طرح‌های راهبردی است که خیال خام برخی قدرت‌ها از جمله آمریکا را برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران از بین می‌برد. این دو پروژه ظرفیت‌های اقتصادی هستند که جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارد و می‌تواند هم برای پیشرفت کشور و منطقه و هم برای امنیت‌سازی از آنها استفاده مطلوب داشته باشد.

برچسب ها: مذاکره ، آمریکا ، علی باقری
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