باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مهرداد کرمی رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های این مرکز، از پیشتازی کارشناسان رسمی استان در ارزیابی معاضدتی خسارات ناشی از جنگ خبر داد و گفت: عملکرد شاخص کارشناسان فارس در این حوزه، در همایش اخیر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مورد تقدیر ریاست عالیه مرکز کشور قرار گرفت.

او با اشاره به جایگاه و مأموریت مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس اظهار کرد: کارشناسان رسمی با تکیه بر دانش تخصصی، تجربه حرفه‌ای و رعایت اصول اخلاقی، نقش مهمی در کشف حقیقت، کمک به احقاق حقوق مردم و تحقق عدالت قضایی ایفا می‌کنند.

کرمی افزود: فعالیت کارشناسی بر پایه استقلال نظر، امانت‌داری، دقت علمی و مسئولیت‌پذیری استوار است و ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی و تقویت اعتماد عمومی به این نهاد تخصصی، از مهم‌ترین اهداف مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس به شمار می‌رود.

ارزیابی تخصصی بیش از ۸۰۰ داوطلب در ۲۸ رشته کارشناسی

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با اشاره به برگزاری فرآیند مصاحبه‌های علمی و تخصصی داوطلبان کارشناسی رسمی بیان کرد: بیش از ۸۰۰ نفر از متقاضیان در ۲۸ رشته کارشناسی، در مرحله مصاحبه‌های علمی و تخصصی و بررسی مدارک و مستندات فنی شرکت کردند.

کرمی ادامه داد: این فرآیند در شهر شیراز و در جوار آستان مقدس حضرت علی‌بن‌حمزه (ع) برگزار شد و هدف از آن، شناسایی افراد واجد صلاحیت علمی، تخصصی و حرفه‌ای و اطمینان از برخورداری داوطلبان از توانمندی‌های لازم برای پذیرش مسئولیت کارشناسی رسمی بود.

او تصریح کرد: کارشناسی رسمی مسئولیتی مهم و اثرگذار است و انتخاب افراد شایسته در این حوزه، نقش مستقیمی در کیفیت خدمات کارشناسی و افزایش اعتماد دستگاه قضایی و مردم دارد.

پیشتازی کارشناسان فارس در ارزیابی معاضدتی خسارات جنگ

کرمی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی کارشناسان رسمی دادگستری، مشارکت کارشناسان استان فارس در ارزیابی خسارات ناشی از جنگ را از اقدامات شاخص و ارزشمند این مجموعه دانست و گفت: کارشناسان رسمی استان فارس با روحیه‌ای مسئولانه و در راستای ایفای رسالت اجتماعی خود، در فرآیند ارزیابی خسارات ناشی از جنگ حضور فعال داشته و خدمات کارشناسی را به‌صورت معاضدتی و بدون دریافت حق‌الزحمه ارائه کرده‌اند.

او افزود: بر اساس گزارش عملکرد ارائه‌شده، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس در میان مراکز کشور، بیشترین تعداد کارشناسی معاضدتی در زمینه ارزیابی خسارات جنگ را به انجام رسانده است؛ افتخاری که حاصل تعهد حرفه‌ای، روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری کارشناسان فرهیخته استان است.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: این عملکرد ارزشمند در همایش اخیر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفت و ریاست عالیه مرکز کشور از اقدامات مرکز استان فارس تقدیر کردند.

کرمی با بیان اینکه رسالت کارشناس رسمی صرفاً به انجام مأموریت‌های حرفه‌ای و ارجاعی محدود نمی‌شود، اظهار داشت: در شرایط خاص و هنگام بروز حوادث و بحران‌ها، کارشناسان باید دانش و تخصص خود را در خدمت مردم و جامعه قرار دهند. همراهی با آسیب‌دیدگان و کمک به ارزیابی منصفانه، دقیق و مستند خسارات، جلوه‌ای از مسئولیت اجتماعی این قشر متخصص است.

توسعه خدمات کارشناسی و ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای

او در ادامه، ارتقای سطح علمی و حرفه‌ای کارشناسان را از اولویت‌های اصلی مرکز عنوان کرد و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و برنامه‌های بازآموزی با هدف آشنایی کارشناسان با آخرین تغییرات علمی، فنی، قانونی و مقررات مرتبط با رشته‌های تخصصی آنان در دستور کار قرار دارد.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس افزود: توسعه خدمات الکترونیک، تقویت فرآیند‌های نظارتی، تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تخصصی و فراهم‌سازی زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات کارشناسی در شهرستان‌های استان، از دیگر برنامه‌های این مرکز است.

کرمی تأکید کرد: کیفیت خدمات کارشناسی مستلزم به‌روزرسانی مستمر دانش، رعایت ضوابط حرفه‌ای و نظارت مؤثر بر عملکرد کارشناسان است و مرکز با جدیت این موضوعات را دنبال می‌کند.

برگزاری مراسم تحلیف کارآموزان ورودی سال ۱۴۰۲

او همچنین با اشاره به برنامه‌های مرکز در حوزه جذب و ساماندهی کارشناسان جدید اظهار کرد: داوطلبان واجد شرایط پس از طی مراحل قانونی و تخصصی جذب، باید فرآیند‌های آموزشی و اداری مربوط را پشت سر بگذارند تا آمادگی لازم برای ورود به عرصه کارشناسی رسمی را کسب کنند.

کرمی افزود: مراسم تحلیف کارآموزان ورودی سال ۱۴۰۲ نیز در دستور کار مرکز قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی ماه آینده برگزار شود.

او این مراسم را نقطه آغاز پذیرش رسمی مسئولیت کارشناسی برای افراد جدید دانست و ابراز امیدواری کرد: کارشناسان جدید با تکیه بر دانش تخصصی، تعهد حرفه‌ای و رعایت اخلاق کارشناسی، منشأ خدمات مؤثر برای مردم و دستگاه قضایی باشند.

استقلال رأی و بی‌طرفی؛ اصول بنیادین کارشناسی رسمی

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با تأکید بر ضرورت رعایت اصول حرفه‌ای در فعالیت کارشناسان رسمی گفت: کارشناسی رسمی پیش از آنکه یک عنوان شغلی باشد، مسئولیتی اجتماعی و حرفه‌ای است و کارشناسان باید در انجام مأموریت‌های خود، استقلال رأی، بی‌طرفی، صداقت، دقت علمی، امانت‌داری و حفظ محرمانگی اطلاعات را همواره مدنظر قرار دهند.

او ادامه داد: نظر کارشناسی باید بر پایه مستندات، دانش تخصصی و بررسی دقیق موضوع ارائه شود و تحت تأثیر هیچ‌گونه فشار یا ملاحظه غیرتخصصی قرار نگیرد. همچنین رعایت شأن حرفه‌ای و صیانت از حقوق مردم باید در تمامی مراحل فعالیت کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

قدردانی از حمایت‌های مجموعه قضایی و کارشناسان استان

کرمی در پایان با قدردانی از تلاش‌ها و همراهی کارشناسان رسمی استان فارس اظهار کرد: از حمایت‌ها و درایت ریاست عالیه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مجموعه مدیریتی مرکز کشور، رئیس کل محترم دادگستری استان فارس و مدیران دستگاه قضایی استان که زمینه تقویت و توسعه فعالیت‌های تخصصی را فراهم کرده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

او خاطرنشان کرد: امیدواریم با همدلی، هم‌افزایی و ارتقای مستمر دانش و مهارت کارشناسان، بتوانیم خدماتی شایسته‌تر به مردم شریف استان فارس و دستگاه قضایی ارائه دهیم.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس تأکید کرد: اعتبار نهاد کارشناسی در گرو تخصص، تعهد، سلامت حرفه‌ای و اعتماد مردم است و تمام تلاش مجموعه مرکز بر پاسداشت این سرمایه ارزشمند و ارتقای جایگاه کارشناسی رسمی در مسیر تحقق عدالت خواهد بود.