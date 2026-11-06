باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی و پیش‌بینی بارش باران، کاهش محسوس دما، مه‌آلودگی و بارش برف در مناطق سردسیر کوهستانی از اوایل وقت شنبه ۱۶ آبان تا صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان، به رانندگان توصیه کرد با رعایت نکات ایمنی، از سفر‌های غیرضروری به‌ویژه در محور‌های کوهستانی خودداری کنند.

او با بیان اینکه بارش باران و لغزندگی سطح راه‌ها، کاهش دید افقی و احتمال ریزش سنگ و رانش زمین در محور‌های کوهستانی می‌تواند تردد خودرو‌ها را با مشکل مواجه کند، افزود: رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از هرگونه عجله و سبقت غیرمجاز در شرایط نامساعد جوی پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه مازندران همچنین از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مسیر اطلاع حاصل کنند و در سفر‌های ضروری به مناطق کوهستانی، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

سرهنگ عبادی گفت: رانندگان در زمان بارندگی با روشن کردن چراغ‌های خودرو، پرهیز از ترمز‌های ناگهانی و توجه کامل به جلو، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و در صورت کاهش شدید دید ناشی از مه، ضمن کاهش سرعت، از توقف در محل‌های ناایمن و حاشیه راه خودداری کنند.

او افزود: از رانندگان درخواست می‌شود ضمن توجه به هشدار‌های پلیس راه و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، قبل از حرکت از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های احتمالی محور‌های مواصلاتی استان مطلع شوند تا سفری ایمن داشته باشند.