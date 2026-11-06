دومین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر زیر ۲۱ سال استان مازندران گرامیداشت هفته مازندران با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در دومین دوره مسابقات رنکینگ اسنوکر زیر ۲۱ سال استان مازندران، گرامیداشت هفته مازندران که به میزبانی اوج نوشهر برگزار شد، رضا شفیع نژاد از شهرستان نور به عنوان قهرمانی دست یافت.

در این دوره از مسابقات، ۱۵ اسنوکر باز از سراسر استان مازندران به مدت یک روز رقابت کردند که علیرضا بخشی از چالوس نایب قهرمان شد.

مقام سوم مشترک رقابت‌ها نیز به محمد مهدی محمدجانی از ساری و محراب مهدوی از آمل اختصاص یافت.

آئین پایانی مسابقات با حضور مسئولان، قهرمانان و پیشکسوتان ورزش برگزار شد.