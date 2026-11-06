باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، روز جمعه اعلام کرد کرملین اطلاعات مشخصی درباره توافق صلح احتمالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از آن سخن گفته است، در اختیار ندارد.

ترامپ روز پنجشنبه پس از دیدار با کیریل دمیتریف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه، در کاخ سفید گفت توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراین «بسیار نزدیک» است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از احتمال دستیابی به یک «توافق بزرگ» خبر داد که به گفته او، فراتر از مسئله اوکراین خواهد بود و ممکن است «تمام اروپا» را نیز در بر بگیرد.

پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ترامپ به کدام طرح صلح اشاره کرده و این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: «خیر، هیچ جزئیاتی در این زمینه وجود ندارد.»

منبع: تاس