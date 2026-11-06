مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران گفت:پیگیری تلفنی مرکز آمار از شهروندان برای بررسی مشکلات ثبت‌نام در سرشماری از روز شنبه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضاپور مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران از آغاز پیگیری تلفنی با برخی شهروندان در تعدادی از استان‌ها از روز شنبه خبر داد و گفت: این تماس‌ها با هدف بررسی مشکلات احتمالی مردم برای ورود به سامانه سرشماری و اطمینان از دریافت پیامک اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: از روز شنبه ممکن است در برخی استان‌ها با تعدادی از شهروندان تماس بگیریم تا بررسی کنیم آیا برای ورود به سایت سرشماری با مشکلی مواجه شده‌اند یا پیامک اطلاع‌رسانی به دست آن‌ها رسیده است یا خیر.

مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران با تأکید بر اینکه شهروندان از این تماس‌ها نگران نباشند، افزود: این پیگیری‌ها با اطلاع‌رسانی قبلی انجام خواهد شد و حوزه‌های ستادی و مرکز آمار ایران نیز بررسی و پیگیری وضعیت شهروندان را از روز شنبه در دستور کار دارند.

برچسب ها: مرکز آمار ، سرشماری
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