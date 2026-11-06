دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر شهید سپاسی در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال امروز در ورزشگاه شهدای قدس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال امروز (جمعه) از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف فجر شهید سپاسی شیراز  رفت.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس 

پیام نیازمند، محمد مهدی زارع، مجید عیدی، دانیال ایری، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر، مهدی تیکدری، تیوی بیفوما، محمد عمری و علی علیپور

سرمربی: مهدی تارتار 

ترکیب تیم فوتبال فجر شهید سپاسی 

علی غلامزاده، ارشیا وثوقی‌فرد، سیدمجید نصیری، مسعود ریگی، احسان پهلوان، یادگار رستمی، میثم مرادی، شاهین توکلی، مهدی بهرامی‌نژاد، حسین شهابی و ابوالفضل موردی

سرمربی: رجب زاده 

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۲: علی علیپور در محوطه جریمه فجر شهید سپاسی سرنگون شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت و در ادامه ضربات بیفوما و عمری را گلر فجر در اختیار گرفت.

دقیقه ۶: ارسال ضربه کرنر  با ضربه سر  بازیکن فجر شهید سپاسی هم تیمی اش به بالای دروازه پرسپولیس زد.

دقیقه ۸: شوت بازیکن فجر به بالای دروازه پرسپولیس رفت.

دقیقه ۱۲ : بیفوما در محوطه جریمه فجر سرنگون شد و داور بعد از مشورت با اتاق VAR پنالتی برای پرسپولیس را رد کرد.

دقیقه ۱۵: احسان پهلوان با ضربه ای دقیق دروازه پرسپولیس را باز کرد و گل اول فجر را به ثمر رساند.

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دقیقه ۱۶: محبی در محوطه جریمه فجر بر روی زمین افتاد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۲۲: ضربه سر علیپور به بالای دروازه فجر شهید سپاسی رفت.

دقیقه ۲۴: ضربه مسعود ریگی را نیازمند با سیو عالی به کرنر فرستاد.

دقیقه ۲۵: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن فجر را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۲۷: ضربه محبی را گلر فجر دفع کرد و مانع گلزنی بازیکن پرسپولیس شد.

دقیقه ۲۸: ضربه علیپور از کنار دروازه فجرشهید بیرون رفت و گل نشد.

دقیقه ۳۸: ابوالفضل موردی به علت خطا بر روی دانیال ایری کارت زرد دوم را گرفت و کارت قرمز دریافت کرد و از زمین مسابقه اخراج شد، اما داور مسابقه بعد از بازبینی صحنه در VAR نظرش را تغییر داد و کارت زرد دوم را برگرداند و موردی را از زمین بازی اخراج نکرد.

دقیقه ۴۵: داور ۶ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۲: ضربه بازیکن فجر به بالای دروازه فجر شهید سپاسی رفت.

دقیقه ۴۵+۳: ضربه فنی محبی را گلر فجر به کرنر فرستاد.

دقیقه ۴۵+۴: ضربه سر دانیال ایری را گلر فجر در اختیار گرفت.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم فجر شهید سپاسی به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۵: امیر حسین محمودی به جای پویا لطیفی فر وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۴۸: ارسال عیدی را گلر فجر شهید سپاسی دریافت کرد.

دقیقه ۵۱: ضربه ایستگاهی پورعلی را گلر فجر به کرنر فرستاد.

دقیقه ۵۲: ضربه بازیکن فجر را عیدی از دهانه دروازه بیرون آورد و دروازه پرسپولیس را نجات داد.

دقیقه ۵۵: ارسال ضربه آزاد محمودی را گلر فجر با مشت از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۵۹: ابوالفضل موردی گل دوم فجر شهید سپاسی را به ثمر رساند.

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دقیقه ۶۰: سرگیف به جای علیپور وارد زمین مسابقه شد.

دقیقه ۶۸: شوت محبی را گلر فجر به کرنر فرستاد.

دقیقه ۶۹: ضربه کرنر محمودی را ریگی با ضربه سر وارد دروازه خودشان کرد و گل به خودی به ثمر رساند و پرسپولیس یکی از گل‌های خورده را جبران کرد.

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دقیقه ۶۹: ضربه کرنر محمودی را ریگی با ضربه سر وارد دروازه خودشان کرد و گل به خودی به ثمر رساند و پرسپولیس یکی از گل های خورده را جبران کرد.

دقیقه ۷۵: ایگور سرگیف موقعیت تک به تک را از دست داد و ضربه اش به بالای دروازه  فجر رفت.

دقیقه ۷۸: ضربه دانیال ایری به بیرون از دروازه فجر رفت و گل نشد.

دقیقه ۸۱: ارسال جلالی را گلر فجر شهید سپاسی در اختیار گرفت.

دقیقه ۹۰: داور مسابقه ۴ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم بازی در نظر گرفت.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به نفع تیم فجر شهید سپاسی به پایان رسید.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فجرشهید سپاسی ، لیگ برتر فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
عباس مروتی
۱۹:۴۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۵
بازی بدی بود و از کورس عقب افتادیم .
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۱۵ آبان ۱۴۰۵
در نظر بازی ما بی خبران حیرانند نه قرمز نه آبی فقط زرد طلاییییییییی
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۵
فجر عالی بود یه بازی درخشان و رو به جلو

اما داوری پر اشکال
دو خطای مسلم روی بازیکنان فجر در مقابل دروازه پرسپولیس نادیده گرفته شد معادل همان خطا برای پرسپولیس گرفته شد!
۲
۰
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