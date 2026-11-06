شهروندخبرنگار ما به مناسبت ۱۳ آبان ماه دانش آموزان شهرستان صدرای استان فارس در وصف نوگلان پرپر شده مدرسه شجره طیبه سرود زیبایی اجرا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز ۱۳ آبان ماه در تقویم ما مصادف با روز دانش آموز و مبارزه با استکبار ثبت شده است. به همین مناسبت هر ساله ویژه برنامه‌های خاصی برای پاسداشت تلاش، استعداد، پویایی و ظرفیت‌های نسلی که آینده کشور در گرو اندیشه، دانش و توانمندی‌های آنهاست برگزار می‌شود. در همین راستا دانش آموزان دبستان مهرورز از شهر صدرای شهرستان شیراز استان فارس با اجرای سرود زیبایی یاد و خاطره نوگلان پرپر شده مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند.

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منبع: شهروندخبرنگار - فارس

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