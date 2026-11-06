باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - میرحسن موسوی، قائم‌مقام شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تمهیدات این شرکت برای مقابله با پیامدهای احتمالی پدیده ال‌نینو و بارش‌های سنگین، گفت: از ماه‌ها پیش جلسات متعددی در راه‌آهن برای آمادگی در برابر حوادث احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید برگزار و دستورالعمل‌های لازم برای پیشگیری و واکنش سریع در شرایط بحرانی تهیه و به همه مناطق راه‌آهن ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه راه‌آهن آمادگی دارد در شرایط سخت، بخشی از مسئولیت جابه‌جایی مسافران و بار را بر عهده بگیرد، اظهار کرد: حتی در شرایطی که بارش‌های سنگین موجب اختلال در فعالیت سایر شیوه‌های حمل‌ونقل شود، راه‌آهن تلاش می‌کند بتواند به‌عنوان یک شیوه حمل‌ونقل ایمن و قابل اتکا، خدمات‌رسانی خود را ادامه دهد.

قائم‌مقام شرکت راه‌آهن با اشاره به آمادگی مناطق مختلف این شرکت برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو افزود: در مناطق مختلف راه‌آهن، ساختار مدیریت بحران و کمیسیون پیشگیری از سوانح فعال است و تمامی مسیرهای ریلی در حوزه‌های استحفاظی مورد بازدید و بررسی قرار گرفته‌اند.

موسوی ادامه داد: نقاط حادثه‌خیز از جمله مسیرها، پل‌ها، آبروها و سیستم‌های زهکشی و همچنین مناطقی که احتمال ریزش کوه و رانش زمین در آنها وجود دارد، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین لایروبی پل‌ها انجام شده و پایش مستمر این مسیرها در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه مسیرهای پرخطر با توجه به گزارش‌ها و هشدارهای سازمان هواشناسی به‌صورت ویژه رصد می‌شوند، گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه حادثه یا رخدادی در مسیرهای ریلی کشور گزارش نشده است.

قائم‌مقام شرکت راه‌آهن با اشاره به پیش‌بینی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای مدیریت حوادث احتمالی در شبکه ریلی تصریح کرد: برای استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات در سراسر شبکه حمل‌ونقل ریلی تدابیر لازم اتخاذ شده و این تجهیزات به‌ویژه در استان‌هایی که بیشترین تأثیر را از سامانه‌های بارشی خواهند پذیرفت، مستقر می‌شوند.

موسوی در تشریح تجهیزات پیش‌بینی‌شده اظهار کرد: جرثقیل‌های ریلی کایرو و جرثقیل‌های ۹۰ و ۱۲۰ تنی به همراه واگن‌های حامل ریل، کوپلینگ و بالاست برای مقابله با شرایط اضطراری در نظر گرفته شده‌اند.

وی افزود: این تجهیزات در صورت وقوع سیلاب و آسیب به خطوط ریلی، برای احداث خطوط واریانت و ایجاد مسیر جایگزین و همچنین در صورت بروز ریزش یا رانش کوه، برای پاکسازی و بازگشایی خطوط مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

موسوی در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، دستورالعمل‌های ابلاغی و پیش‌بینی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز، آمادگی لازم در شبکه ریلی کشور برای مدیریت شرایط بحرانی و تداوم خدمات‌رسانی فراهم شده است.