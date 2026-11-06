پلیس راه مازندران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مسیر جنوب به شمال جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز جمعه تا اطلاع بعدی، مسدود شد و تردد در این محور به‌صورت یک‌طرفه در مسیر شمال به جنوب جریان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با افزایش حجم تردد خودروها در محورهای مواصلاتی شمال کشور،پلیس راه مازندران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مسیر جنوب به شمال جاده کندوان مسدود شده و تردد در این محور به‌صورت یک‌طرفه در مسیر شمال به جنوب جریان دارد.

آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی مازندران و مسیرهای منتهی به استان نشان می‌دهد که تردد در برخی مقاطع محورهای کندوان و هراز با ترافیک نیمه‌سنگین و سنگین همراه است.

در محور کندوان مسیر جنوب به شمال به دلیل اجرای محدودیت ترافیکی مسدود شده و خودروها تنها در مسیر شمال به جنوب امکان تردد دارند.

همچنین در محور هراز نیز ترافیک در برخی محدوده‌ها نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده و رانندگان برای عبور از این محور باید زمان بیشتری را در نظر بگیرند.

در مقابل، وضعیت تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان است و مشکل خاصی در جریان عبور خودروها گزارش نشده است.

با توجه به شرایط ترافیکی حاکم بر جاده‌های شمالی، به رانندگان توصیه می‌شود پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده، ضمن رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه، از هرگونه عجله و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محورهای مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این ترددها در محورهای اصلی و بقیه درون شهری است. مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.

هراز، کندوان، سوادکوه، کیاسر، کناره و جاده گلوگاه ۶ محور اصلی مازندران است که این استان را به استان‌های تهران، البرز، سمنان، گیلان و گلستان متصل می کند.

مسافران و رانندگان می‌توانند جهت آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، انسدادها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کرده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.

برچسب ها: جاده چالوس ، انسداد راه ها
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