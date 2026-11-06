فرمانده انتظامی شهرستان نکا از دستگیری قاتل فراری در کمتر از دو ساعت در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ مجتبی راست خدیو فرمانده انتظامی شهرستان نکا گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع منجر به قتل در یک مهمانی شبانه دریکی از روستا‌های شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: با حضور بازپرس ویژ قتل دادسرای نکا به همراه مأموران در محل و بررسی‌های اولیه مشخص شد که درگیری بین دو پسرعمو بر سر اختلافات شخصی رخ داده و یکی از طرفین با ضربات چاقو مجروح و پس از انتقال به مرکز درمانی جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نکا گفت: قاتل پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده بود که با اقدامات فنی و اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی، مخفیگاه وی شناسایی و در کمتر از دو ساعت دستگیر شد.

سرهنگ راست خدیو با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد، از شهروندان خواست در صورت بروز اختلافات شخصی و خانوادگی، به جای توسل به خشونت، از طریق مراجع قانونی و مشاوره‌ای برای حل مشکلات خود اقدام کنند.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: دستگیری قاتل ، قتل عمد
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