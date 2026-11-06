باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنگنده‌های سعودی مناطقی در نقاط مختلف یمن را هدف حملات هوایی قرار دادند.

در استان تعز، خبرگزاری «سبا» گزارش داد که در پی حمله جنگنده‌های سعودی به یک بازار شلوغ مردمی در منطقه الوازعیه در جنوب غربی یمن، بیش از ۳۰ غیرنظامی شهید و زخمی شده‌اند؛ آماری که هنوز نهایی نیست.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های سعودی در حالی که بازار مردمی الحضاره مملو از جمعیت بود، سه حمله هوایی به این منطقه انجام دادند.

همچنین در استان تعز، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که جنگنده‌های سعودی تاسیسات آبرسانی در منطقه الصنعه، واقع در جنوب این استان را هدف قرار دادند.

در استان صعده نیز دو شهروند بر اثر تیراندازی نیرو‌های سعودی به منطقه مرزی الشدا زخمی شدند. همچنین جنگنده‌های سعودی با یک حمله هوایی منطقه الجعمله در شهرستان مجز را هدف قرار دادند.

خبرنگار المیادین همچنین از حمله هوایی جنگنده‌های سعودی به شهرستان حیس در استان الحدیده در غرب یمن خبر داد.

در همین حال، وزارت بهداشت یمن در دولت صنعا، بامداد جمعه اعلام کرد که در پی حملات سعودی به چندین استان این کشور طی روز پنجشنبه، شماری از شهروندان شهید و زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۹ نفر از جمله سه کودک به شهادت رسیده و ۱۴ نفر دیگر از جمله یک کودک زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت یمن همچنین از افزایش شمار کلی قربانیان حملات سعودی از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به ۲۷۶ شهید و ۶۵۴ زخمی خبر داد که مجموع قربانیان را به ۹۳۰ نفر می‌رساند.

از سوی دیگر، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، اعلام کرد که جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۱ حمله هوایی علیه اهداف غیرنظامی انجام داده‌اند.

وی توضیح داد که این حملات، صنعا و استان‌های جوف، تعز، صعده، مارب، لحج، ضالع، اب، الحدیده و حجه را هدف قرار داده و ده‌ها شهید و زخمی از میان غیرنظامیان، عمدتا زنان و کودکان، برجای گذاشته است.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و تجاوزات موشکی عربستان علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش‌ها به ۴۱۹۷ مورد رسیده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که عربستان همچنان روزانه ده‌ها حمله هوایی علیه اهداف غیرنظامی، منازل مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی در استان‌های مختلف یمن انجام می‌دهد. در مقابل، نیرو‌های مسلح یمن بر ادامه آنچه پاسخ مشروع خود می‌دانند، از طریق هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و تاسیسات حیاتی عربستان و مقابله با تحرکات نظامی این کشور تاکید دارند.

منبع: المیادین