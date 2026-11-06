باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - موج جدیدی از تهدید‌های بمب‌گذاری علیه پرواز‌های مسافربری در اروپا امروز (جمعه) برای سومین بار طی هفته جاری گزارش شد.

گفته شده تهدید‌های جعلی موجب اختلال در ده‌ها پرواز در سراسر اروپا شد و در پی این تهدیدها، برخی هواپیما‌ها مجبور به فرود پیش‌بینی‌نشده شدند و جنگنده‌ها برای اسکورت یا رهگیری شماری از هواپیما‌ها به پرواز درآمدند.

در یک نمونه، پلیس دانمارک روز جمعه از بررسی تهدید‌هایی علیه ترافیک هوایی فرودگاه کپنهاگ خبر داد، اما اعلام کرد ارزیابی اولیه نشان می‌دهد خطری متوجه مسافران نبوده است.

در جمهوری چک نیز تهدید‌هایی علیه چهار پرواز ورودی و پنج پرواز خروجی فرودگاه پراگ ثبت شد. همچنین یک فروند هواپیمای شرکت «ویز ایر» در مسیر پراگ به رم، به دلیل تهدید بمب‌گذاری تغییر مسیر داد.

دفتر نخست‌وزیر فرانسه نیز از چهار تهدید جدید علیه هواپیما‌های در حال پرواز بر فراز این کشور خبر داد. در پرتغال هم هشدار بمب‌گذاری در پرواز رم به لیسبون، به اجرای عملیات امنیتی پس از فرود هواپیما منجر شد.

با وجود گستردگی این حوادث، تاکنون هیچ وسیله انفجاری کشف نشده است.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا با اشاره به تکرار حوادث مشابه در کشور‌های مختلف اروپا گفت: «منطقی‌ترین فرض این است که با تلاشی برای تهاجم ترکیبی و نوعی جنگ روانی مواجه هستیم».

منبع: رویترز