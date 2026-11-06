علیرضا نصیری ملی پوش وزن ۱۱۰ کیلوگرم به عنوان نایب قهرمانی وزنه برداری جهان دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۶ جهان و نخستین مرحله از گزینشی المپیک، با برگزاری پیکارهای دسته‌های اُمید و بزرگسالان در شهر «نینگبو» چین پیگیری شد و ملی‌پوشان کشورمان در رویارویی با نامداران جهان، به مصاف حریفان رفتند.

در حساس‌ترین مسابقه این دوره و در پیکارهای گروه A دسته ۱۱۰ کیلوگرم، «علیرضا نصیری» وزنه‌بردار باانگیزه و جویای نام کشورمان که سابقه نایب‌قهرمانی جهان و قهرمانی جوانان را در کارنامه دارد، در چالشی بزرگ به مصاف «اکبر ژورائف» از ازبکستان (قهرمان نامدار جهان و المپیک) و سایر مدعیان این وزن رفت.

جوان مرودشتی وزنه‌برداری ایران ابتدا کار خود را با وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی آغاز کرد اما مغلوب آن شد. او در ادامه با غلبه بر وزنه ۱۸۱ کیلوگرمی وارد جدول رقابت شد.

انتخاب سوم کادر فنی برای نصیری وزنه ۱۸۵ کیلوگرمی بود که نایب قهرمان جهان در مهار آن مشکلی نداشت.

ملی پوش دسته ۱۱۰ کیلوگرم ایران در نهایت به عنوان ششم حرکت یکضرب دست پیدا کرد.

در حرکت یکضرب اکبر ژورائف با مهار ۱۹۸ کیلوگرم ضمن شکست رکورد جهان طلا کسب کرد و رودریگوئز از رومانی با ۱۹۴ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

علیرضا نصیری در حرکت دوضرب عملکرد بسیار بهتری داشت و با مهار وزنه ۲۳۳ کیلوگرم به مدال دوضرب و عنوان نایب قهرمانی مجموع دست پیدا کرد.

وی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۲۲۶ کیلوگرم را مهار کرد. انتخاب دوم کادر فنی برای نصیری وزنه ۲۳۳ کیلوگرم بود که جوان مرودشتی در مهار آن مشکلی نداشت.

تلاش سوم نصیری برای مهار وزنه ۲۳۵ کیلوگرم ناموفق بود.

نصیری در نهایت با ثبت رکورد مجموع ۴۱۸ کیلوگرم به عنوان نایب قهرمانی جهان دست پیدا کرد.

اکبر ژورائف در این دسته به عنوان قهرمانی رسید.

پیش از این رقابت و در گروه B همین دسته، «علیرضا معینی» دیگر نماینده کشورمان جدالی نفس‌گیر و سنگین با وزنه‌بردارانی چون «لی هوا» از چین و «جن پو چن» از چین‌تایپه داشت. معینی در حرکت یک‌ضرب وزنه ۱۸۰ کیلوگرم مهار کرد. او ۲۰۸ کیلوگرم در دوضرب و مجموع رکورد ۳۸۸ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد.

برچسب ها: وزنه برداری قهرمانی جهان ، مسابقات وزنه برداری
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