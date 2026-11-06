باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل هواشناسی لرستان با تشریح آخرین آمار بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: بررسی داده‌های ایستگاه‌های سینوپتیک و ادارات هواشناسی لرستان نشان می‌دهد که طی بازه زمانی ساعت ۳ بامداد روز ۱۴ آبان تا ساعت ۱۰:۳۰ روز ۱۵ آبان ۱۴۰۵، بارش‌های متفاوتی در نقاط مختلف استان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به پراکندگی بارش‌ها در سطح استان افزود: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، ایستگاه سپیددشت با ۱۷.۸ میلی‌متر بارندگی در صدر ایستگاه‌های پربارش لرستان قرار گرفت. پس از آن، رومشکان با ۱۶.۶ میلی‌متر و ریمله با ۱۲.۸ میلی‌متر، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص دادند.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: در ایستگاه معمولان ۱۰ میلی‌متر، شول‌آباد ۹.۳ میلی‌متر، ایمان‌آباد ۸.۶ میلی‌متر، سیلاخور ۸.۳ میلی‌متر، کوهدشت ۸.۱ میلی‌متر و خرم‌آباد ۸ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است

وی همچنین میزان بارش ثبت‌شده در سراب‌دوره را ۸ میلی‌متر، الیگودرز ۷.۵ میلی‌متر، پلدختر ۵ میلی‌متر، دورود ۲.۵ میلی‌متر، بروجرد ۱.۸ میلی‌متر، ازنا ۱.۷ میلی‌متر، الشتر ۱.۴ میلی‌متر و نورآباد را ۱.۱ میلی‌متر اعلام کرد.

وی با بیان اینکه میانگین بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های مورد بررسی استان ۷.۶ میلی‌متر بوده است، تصریح کرد: مقایسه آمار ایستگاه‌ها بیانگر تفاوت میزان بارش در مناطق مختلف لرستان است؛ به‌طوری‌که برخی مناطق از بارش‌های بیشتری برخوردار بوده‌اند و در برخی نقاط نیز مقادیر کمتری به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان در پایان با تأکید بر اهمیت رصد مستمر تغییرات جوی خاطرنشان کرد: اطلاعات ایستگاه‌های هواشناسی مبنای پایش وضعیت جوی و بررسی تغییرات بارندگی در مناطق مختلف استان است و شهروندان، دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه فعالان بخش کشاورزی می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و هشدارهای هواشناسی، اطلاعیه‌ها و گزارش‌های رسمی این اداره‌کل را دنبال کنند.

گفتنی است؛ بر اساس آمار ثبت‌شده در بازه زمانی اعلام‌شده، سپیددشت با ۱۷.۸ میلی‌متر بیشترین و نورآباد با ۱.۱ میلی‌متر کمترین میزان بارندگی را در میان ۱۷ ایستگاه مورد اشاره به ثبت رسانده‌اند.