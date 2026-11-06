باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز مرادپور؛ مدیرکل هواشناسی لرستان اظهار کرد: بر اساس هشدار شماره ۲ هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی از بامداد شنبه ۱۶ آبان در مناطق جنوب، شرق و جنوب‌شرق لرستان تشدید می‌شود.

وی با اشاره به مخاطرات این سامانه افزود: بارش شدید باران، رعدوبرق، صاعقه، تگرگ و وزش باد شدید لحظه‌ای از پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده در این مناطق است و فعالیت سامانه از اواسط روز یکشنبه ۱۷ آبان کاهش می‌یابد

مدیرکل هواشناسی لرستان با هشدار نسبت به پیامدهای بارش‌ها بیان کرد: جاری شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی و افزایش سطح آب رودخانه‌ها از مخاطرات احتمالی این سامانه است.

مرادپور ریزش کوه، رانش زمین و انسداد راه‌های ارتباطی شهری و روستایی را از دیگر پیامدهای احتمالی بارش‌ها عنوان کرد و از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های کوهنوردی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از جابه‌جایی عشایر و چرای دام در مناطق پرخطر تأکید کرد و خواستار آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی شد

منبع: هواشناسی لرستان